Larin’in menajeri: Başkan bizi aramadı

Beşiktaş'tageleceği merak edilen Cyle Larin'in menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. A Spor'a özel röportaj veren Nick Mavromaras, Larin'in sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğunu ve son maça kadar %100'ünü vereceğini söyledi. Siyahbeyazlı idarecilerin 14 Mart'taki Galatasaray maçından önce Larin'le görüştüğünü belirten Mavromaras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha sonra Başkan Ahmet Nur Çebi, kontrat hakkında konuşmak için arayacağını söylemişti ama kimse aramadı.Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan bir teklif almadık. Sözleşmeye saygı duyuyoruz.Larin'in oyun süresi neden azaldı bilmiyorum, çok iyi çalışıyor ve alınan kararlara saygı duyuyor.Spesifik bir takım veya ülke söyleyemem. Beşiktaş'ın Larin'i isteyip istememesine de bağlı."