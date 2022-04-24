Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de tarihi galibiyet! Tam 11 gol atıldı...
Giriş Tarihi: 24.4.2022 13:48

Fenerbahçe'de tarihi galibiyet! Tam 11 gol atıldı...

Fenerbahçe’de tarihi galibiyet! Tam 11 gol atıldı...

Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Altay'ı 11-0 yendi ve A Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

Kadınlar Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, İzmir ekibi Altay'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler maçtan tam 11-0'lık skorla galip geldi.

Fenerbahçe'nin gollerini 11, 23, 31 ve 53'te Cordner, 33'te Coleman, 39'da Yenney, 45+2 ve 87'de Jaleca, 58 ve 65'te Fishley attı, ev sahibinde Nisa 13'te kendi kalesine attı.

F.BAHÇE'DEN 19 MAÇTA 85

Puanını 49 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler 19 maçta 85 gol atarken 16 kez sahadan galip ayrıldı.

Altay ise 10 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH'ın hediye haberi CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Gizemli hepatit paniği: Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Koronavirüs ile bağlantısı var mı?
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika: İngiliz basınından 'TÜRKİYE' provokasyonu
Antalya'da evlat vahşeti! Başına mermerle vurarak öldürdü
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de tarihi galibiyet! Tam 11 gol atıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA