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Giriş Tarihi: 25.4.2022 12:39

Göztepe devir için Ankersen'i bekliyor

Göztepe devir için Ankersen’i bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp 5 sezonluk macerasının ardından resmen küme düşen Göztepe artık tamamen devir işlemlerine odaklandı. Geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp 5 sezonluk macerasının ardından resmen küme düşen Göztepe artık tamamen devir işlemlerine odaklandı. Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi. Ankersen, Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelmiş; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezmişti. Sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti Danimarkalı iş insanın önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Futbolun içinden gelip, kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle Danimarka'da FC Midtjylland, İngiltere'de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen'in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi. Mehmet Sepil'in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen'den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi. Yönetimin kulüp devredilene kadar ise kadro yapılanmasına devam etmesi bekleniyor. Daha önce Ndiaye'yi Shangai Port'a, Nwobodo'yu ise Cincinnati'ye sezon bitmeden satıp gelir elde eden Göztepe'nin Atınç, İrfan Can ve Halil transferinde de kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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Göztepe devir için Ankersen'i bekliyor
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