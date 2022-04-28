Göztepe karıştı!

SÜPER Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de flaş gelişmeler yaşandı. Gaziantep FK maçında 90+3. dakikadaBu skorla da İzmir ekibi küme düşmüştü. Dün Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hakemin değerlendirmeleri esas olması gerekirken,Bu bağlamda kulübümüz, futbolun değerleri için yapılması gerekendenildi. Ayrıca Nestor El Maestro'nun yerine gelen ve 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan