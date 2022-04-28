Göztepe karıştı!

SÜPER Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de flaş gelişmeler yaşandı. Gaziantep FK maçında 90+3. dakikada skor 0-0'ken hakem atışısonucu golü bulan sarı-kırmızılılar,santranın ardından kalesiniaçarak Gaziantep'in golatmasına izin vermişti. Bu skorla da İzmir ekibi küme düşmüştü. Dün Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hakemin değerlendirmeleri esas olması gerekirken, oyuncuların veya teknik heyet mensuplarınınkişisel değerlendirmeleri ilemüsabaka hakeminin kurallara uygunbulduğu bir hali değiştirmelerini doğrubulmuyoruz. Bu bağlamda kulübümüz, futbolun değerleri için yapılması gereken her türlü işlemi titizlikleyerine getirecektir" denildi. Ayrıca Nestor El Maestro'nun yerine gelen ve 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan teknik direktörStjepan Tomas ile yollarayrıldı. Futbolculardanda Soner Aydoğdugönderildi.