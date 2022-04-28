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Giriş Tarihi: 28.4.2022

Göztepe karıştı!

Göztepe karıştı!
SÜPER Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de flaş gelişmeler yaşandı. Gaziantep FK maçında 90+3. dakikada skor 0-0'ken hakem atışı sonucu golü bulan sarı-kırmızılılar, santranın ardından kalesini açarak Gaziantep'in gol atmasına izin vermişti. Bu skorla da İzmir ekibi küme düşmüştü. Dün Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hakemin değerlendirmeleri esas olması gerekirken, oyuncuların veya teknik heyet mensuplarının kişisel değerlendirmeleri ile müsabaka hakeminin kurallara uygun bulduğu bir hali değiştirmelerini doğru bulmuyoruz. Bu bağlamda kulübümüz, futbolun değerleri için yapılması gereken her türlü işlemi titizlikle yerine getirecektir" denildi. Ayrıca Nestor El Maestro'nun yerine gelen ve 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Futbolculardan da Soner Aydoğdu gönderildi.

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