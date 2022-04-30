Nefes kesen pazarlık!

Beşiktaş ile Torino arasındaki Rıdvan Yılmaz pazarlıkları kıran kırana geçiyor. 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına ilk olarakdahil 5 milyon Euro teklif eden İtalyan ekibi, siyah-beyazlıların sonraki satıştan pay talebi doğrultusunda %10 önerisini getirmişti.Bu gelişmenin ardından Çizme ekibi rakamsal açıdan değişikliğe gitmese de peşin tutarını 3'ten 4 milyon Euro'ya çıkardı. Sonraki satıştan pay oranını ise Beşiktaş'ın istediği gibi %20'ye yükseltti. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi.Hakan Çalhanoğlu (İnter)Merih Demiral (Atalanta)Mert Müldür (Sassuolo)Kaan Ayhan (Sassuolo)Koray Günter (Verona)Emre Güral (Crotone)BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İkili, Sörloth'la ilgili sorulara cevap verirken İsmael, "Transferi gerçekleşirse yeniden büyük çıkış yapıp katkı verecek kapasiteye fazlasıyla sahip bir futbolcu" ifadelerini kullandı. Kazancı da "Sörloth kolay bir transfer değil ama imkânsız da değil. Neden olmasın?" dedi. Valerien İsmael'in açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:Münih'te berberim Türk, 6 kardeşler. Hepsi de Beşiktaşlı. Futbol oynarken sürekli Beşiktaş'a gitmemi söylediler. Futbolcu olarak değil ama hoca olarak buradayım. Beşiktaş'la ilişkim çok eskilere dayalı!Gedson'u çok beğeniyorum. Takıma çok katkı sağlayacak.Batshuayi, kaliteli oyuncu. Ancak attığı goller kalitesiyle aynı oranda değil. Çok daha fazla gol atmalıydı.Kenan Karaman çok iyi bir futbolcu. Performansının altında kaldı.14 oyuncunun sözleşmesinin bitmesi şans. Daha rahat hareket etmemizi sağlayacak.Bizim vizyonumuz elbette Avrupa. Sonuna kadar bunu kovalayacağız.