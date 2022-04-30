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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Nefes kesen pazarlık!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Nefes kesen pazarlık!

Teklif ettiği 5 milyon Euro’nun peşin tutarını 3’ten 4 milyon Euro’ya çıkaran İtalyan kulübü, sonraki satıştan pay oranını da %10’dan %20’ye yükseltti

Beşiktaş ile Torino arasındaki Rıdvan Yılmaz pazarlıkları kıran kırana geçiyor. 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına ilk olarak bonuslar dahil 5 milyon Euro teklif eden İtalyan ekibi, siyah-beyazlıların sonraki satıştan pay talebi doğrultusunda %10 önerisini getirmişti. Ancak Beşiktaş tarafından hem peşin miktarı hem de sonraki satıştan pay oranı az bulunarak kabul edilmemişti. Bu gelişmenin ardından Çizme ekibi rakamsal açıdan değişikliğe gitmese de peşin tutarını 3'ten 4 milyon Euro'ya çıkardı. Sonraki satıştan pay oranını ise Beşiktaş'ın istediği gibi %20'ye yükseltti. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İTALYA'DA FORMA GIYEN TÜRK FUTBOLCULAR
Hakan Çalhanoğlu (İnter)
Merih Demiral (Atalanta)
Mert Müldür (Sassuolo)
Kaan Ayhan (Sassuolo)
Koray Günter (Verona)
Emre Güral (Crotone)

SÖRLOTH BEŞİKTAŞ'LA YENİDEN ÇIKIŞA GEÇER
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İkili, Sörloth'la ilgili sorulara cevap verirken İsmael, "Transferi gerçekleşirse yeniden büyük çıkış yapıp katkı verecek kapasiteye fazlasıyla sahip bir futbolcu" ifadelerini kullandı. Kazancı da "Sörloth kolay bir transfer değil ama imkânsız da değil. Neden olmasın?" dedi. Valerien İsmael'in açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:
Münih'te berberim Türk, 6 kardeşler. Hepsi de Beşiktaşlı. Futbol oynarken sürekli Beşiktaş'a gitmemi söylediler. Futbolcu olarak değil ama hoca olarak buradayım. Beşiktaş'la ilişkim çok eskilere dayalı!
Gedson'u çok beğeniyorum. Takıma çok katkı sağlayacak.
Batshuayi, kaliteli oyuncu. Ancak attığı goller kalitesiyle aynı oranda değil. Çok daha fazla gol atmalıydı.
Kenan Karaman çok iyi bir futbolcu. Performansının altında kaldı.
14 oyuncunun sözleşmesinin bitmesi şans. Daha rahat hareket etmemizi sağlayacak.
Bizim vizyonumuz elbette Avrupa. Sonuna kadar bunu kovalayacağız.

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Nefes kesen pazarlık!
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