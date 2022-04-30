Trabzonspor tribünlerinden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...

Meşaleler ve bayraklarla stada gelen taraftarlar tribünlerde şampiyonluk kutlaması yaptı. Tribünlerde ortaya çıkan güzel görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...

TRABZONSPOR'DA BİR MAÇTA İKİ HEDEF

Antalya ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'un başka bir hesabı da var. Bu sezon 34 lig maçında iki kez yenilen Fırtına, ilk mağlubiyetini ise 16. haftada deplasmanda Antalya karşısında almıştı. Karadeniz devi, hesabı görmek istiyor.