Trabzonspor tribünlerinden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...

Süper Lig'de 35. haftada Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçta en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sezon ilk kez aldığı bir kararla maç öncesi takım antrenmanını taraftara açtı. Stadı dolduran binlerce taraftar takımlarını desteklemeye geldi.
Meşaleler ve bayraklarla stada gelen taraftarlar tribünlerde şampiyonluk kutlaması yaptı. Tribünlerde ortaya çıkan güzel görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...
TRABZONSPOR'DA BİR MAÇTA İKİ HEDEF
Antalya ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'un başka bir hesabı da var. Bu sezon 34 lig maçında iki kez yenilen Fırtına, ilk mağlubiyetini ise 16. haftada deplasmanda Antalya karşısında almıştı. Karadeniz devi, hesabı görmek istiyor.
SERİ TAMAMLANACAK
Takımın bu sezon Süper Lig'de yenemediği 2 takım kaldı. 19 rakibinin 17'sini mağlup eden bordo-mavililer, Antalya ve Başakşehir'e karşı galip gelemedi. Bugün Antalya son haftada Başakşehir ile oynayacak Fırtına, seriyi tamamlamak istiyor.
FIRTINA, İLK 15 HAFTADA YENİLMEDİ
Lider Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 haftada yenilmedi. 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan topladı. Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.