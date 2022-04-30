Video Yaşam Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya böyle seslendi "Hocam seni yaradana kurban olayım ben"
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya böyle seslendi

Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya böyle seslendi "Hocam seni yaradana kurban olayım ben"

30.04.2022 | 13:10

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Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı'ya böyle seslendi: "Hocam seni yaradana kurban olayım ben. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah sizden razı olsun."

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