Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 35. haftasında bugün evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor bu maçta en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın taraftara açtığı takım antrenmanında şampiyonluk kutlaması gibi antrenman yapıldı. İşte sosyal medyada büyük beğeni alan tribünlerdeki o görüntüler...