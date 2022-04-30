Video Spor Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...
Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...

Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler...

30.04.2022 | 12:43

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Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler... 00:10
Trabzonspor tribünleriden şampiyonluk kutlaması gibi antrenman! İşte o görüntüler... 30.04.2022 | 12:43
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Süper Lig'in 35. haftasında bugün evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor bu maçta en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın taraftara açtığı takım antrenmanında şampiyonluk kutlaması gibi antrenman yapıldı. İşte sosyal medyada büyük beğeni alan tribünlerdeki o görüntüler...

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