Avrupa aşkına!

Süper Lig’de bu akşam Kayserispor’la deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, rakibini yenip Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor
Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş'ın buakşamki rakibi YukatelKayserispor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan üç puanla ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmek isterken diğer yandan gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Kalan dört maç oyuncular açısından ayrı bir önem taşıyor. Valerien İsmael, gideceklerve kalacaklar konusunda yönetimevereceği raporu, bu karşılaşmalaragöre şekillendirecek.
OĞUZHAN, KEREM VE EMRECAN İLK KEZ
Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kadrosu belli oldu. Kafilede cezalı Josef'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hırvat stoper Vida ve Can Bozdoğan yer almadı. Ayrıca Gökhan Töre ve Mehmet Topal İstanbul'da bırakıldı. Oğuzhan Özyakup ve Kerem Kalafat'ın yanı sıra U19'dan takviye gelen Emrecan Terzi ise teknik direktör Valerien İsmael döneminde ilk kez kadroya dahil edildi.
BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARMI VERİLDİ!
Gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ın önemli oyuncuları sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Atiba, Alex, Pjanic, Güven, Larin, Montero,Oğuzhan, Rosier ve Rıdvan Kayseri deplasmanında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Teknik heyetin, söz konusu futbolcuları uyardığı ve dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.