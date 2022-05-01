Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa aşkına!
Giriş Tarihi: 1.5.2022

Avrupa aşkına!

Avrupa aşkına!

Süper Lig’de bu akşam Kayserispor’la deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, rakibini yenip Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Yukatel Kayserispor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan üç puanla ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmek isterken diğer yandan gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Kalan dört maç oyuncular açısından ayrı bir önem taşıyor. Valerien İsmael, gidecekler ve kalacaklar konusunda yönetime vereceği raporu, bu karşılaşmalara göre şekillendirecek.

OĞUZHAN, KEREM VE EMRECAN İLK KEZ
Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kadrosu belli oldu. Kafilede cezalı Josef'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hırvat stoper Vida ve Can Bozdoğan yer almadı. Ayrıca Gökhan Töre ve Mehmet Topal İstanbul'da bırakıldı. Oğuzhan Özyakup ve Kerem Kalafat'ın yanı sıra U19'dan takviye gelen Emrecan Terzi ise teknik direktör Valerien İsmael döneminde ilk kez kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARMI VERİLDİ!
Gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ın önemli oyuncuları sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Atiba, Alex, Pjanic, Güven, Larin, Montero, Oğuzhan, Rosier ve Rıdvan Kayseri deplasmanında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Teknik heyetin, söz konusu futbolcuları uyardığı ve dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti
Son dakika: Kuzeyin Çocukları tarih yazdı! 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor…
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da kaldığı odadaki 1453 detayı dikkat çekti
Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa aşkına!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA