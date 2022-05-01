Avrupa aşkına!

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alanSiyah-beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan üç puanla ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmek isterken diğer yandan gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Kalan dört maç oyuncular açısından ayrı bir önem taşıyor.Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kadrosu belli oldu. Kafilede cezalı Josef'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hırvat stoper Vida ve Can Bozdoğan yer almadı. Ayrıca Gökhan Töre ve Mehmet Topal İstanbul'da bırakıldı. Oğuzhan Özyakup ve Kerem Kalafat'ın yanı sıraise teknik direktör Valerien İsmael döneminde ilk kez kadroya dahil edildi.Gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ın önemli oyuncuları sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılardaKayseri deplasmanında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Teknik heyetin, söz konusu futbolcuları uyardığı ve dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.