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Giriş Tarihi: 2.5.2022 01:44 Son Güncelleme: 2.5.2022 01:44

Inter şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

AA
Inter şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-1 yendi. Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Ivan Perisic ve Lautaro Martinez kaydetti.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu. Udine kentindeki Dacia Arena'daki mücadelede konuk ekip, 12. dakikada Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı, Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi Udinese 72. dakikada Ignacio Pussetto ile farkı 1'e indirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Inter, Udinese'yi 2-1 yenerek, puanını 75'e yükseltti.

Bu sonuçla, Inter şampiyonluk yolundaki rakibi 77 puanlı lider Milan ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Inter'in ezeli rakibi Milan da bugün konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürmüştü.

43 puanla 12. sırada yer alan Udinese ise haftayı puansız kapattı ve ligde 12. mağlubiyetini aldı. Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kart cezalısı olduğu için takımını Udinese maçında yalnız bıraktı.

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Inter şampiyonluk yarışında hata yapmadı!
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