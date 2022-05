Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu’ndan taraftara teşekkür mesajı

Zorluoğlu, bordo-mavili takımın yıllar sonra gelen bu önemli başarısının yanında meydanda ve şehrin çeşitli yerlerinde yapılan kutlamalarla ulusal ve uluslararası gündeme oturduğunu vurgulayarak, "O gün keşke bu meydanın dili olsa da konuşsa. Burada 100 binin üzerinde insan kutlamalarda yer aldı." dedi.

Şampiyonluğu Trabzon'daki meydanın yanı sıra başka yerlerde de kutladıklarını hatırlatan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stadyumda 10 binler vardı, Trabzon Millet Bahçesi'nde 20 binin üzerinde insan orada maçı izledi ve kutlamalarda bulundu. Bu şehrin her bir sokağında ve caddesinde, meydanında, yine 18 ilçemizin tamamında çok sayıda insan, 10 binler ve Türkiye'nin birçok şehrinde ve İstanbul'da şampiyonluk doyasıya kutlandı. İlk kez 81 ilde bu şampiyonluğun kutlanacağını söylemiştik. Hakikaten 81 ilde şampiyonluk kutlandı. Ama Trabzon'daki çok özeldi. Burada Anadolu Ajansı'mız da çok güzel görüntüler paylaştı ve sadece Türkiye'de değil, dünyada trend oldu o paylaşım. Çok muhteşem bir ışık gösterisiydi ve burada her kesimden, her yaştan kadını erkeği 100 binler bir araya geldi."