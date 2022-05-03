Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu’ndan taraftara teşekkür mesajı

Trabzonspor'un oynadığı futbolla; yönetimiyle, teknik heyetiyle, taraftarlarıyla, kurumlarıyla, şehirle, saha içi ve saha dışı organizasyonlarıyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Taraflı tarafsız herkes Trabzonspor'un bu sene şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini söylüyor. Tüm Türkiye buna inanıyor, bu çok önemli ve çok gurur verici bir şey. Biz de Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu gönülden tebrik ediyoruz." diye konuştu.

"BARIŞ VE HUZUR İÇERİSİNDE 100 BİNLER BİR ARADA EĞLENDİ"

Kutlamalarda hiçbir asayiş ve taşkınlığın yaşanmadığına dikkati çeken Zorluoğlu, "Barış ve huzur içerisinde 100 binler bir arada eğlendi. Bu, Trabzon ve ülkemiz için çok büyük bir kazançtır. Vatandaşlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, kutlamaların aynı zamanda Trabzon'un hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımına da çok büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu kutlamayı gerçekleştirdik. Lider olarak biz vardık ama bizimle birlikte elbette valiliğimiz, emniyetimiz, Ortahisar Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz bu organizasyonlara destek verdi. Organizasyonu gerçekleştiren bütün kurumlarımıza, başta Büyükşehir Belediyesi olarak teşekkür ediyorum. Tekrar şehrimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk kutlamalarını bir süredir devam ettirdiklerini anlatan Zorluoğlu, "Meydan bölgesinde ve gerek stadın çevresinde irili ufaklı benzer birçok organizasyon yaptık. DJ'lerimiz ve sahne performansçılarımız hazırlandı. Bir taraftan da taraftarımız bu büyük coşkuya, mutluluğa ve kutlamaya hazırlandı. Dolayısıyla daha önce onların provaları, o küçük organizasyonlarda yapılmıştı, o büyük coşkulu kutlamanın performansını yapmıştık ve hakikaten elhamdülillah bütün dünyada ses getiren büyük bir organizasyon Trabzon'umuza gerçekten çok büyük bir katkı sağladı, sağlamaya da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, büyük bir organizasyonu kavgasız, gürültüsüz ve silahlar olmadan barış ve huzur içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdi hedefimiz bundan daha büyüğünü gerçekleştirmek. İnşallah Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor Kulübü ve şehir olarak bütün kurumlarımızla çok daha iyilerini yapabileceğiz. Önümüzdeki maçlarda da bu tür organizasyonlarımız devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.