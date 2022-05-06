Özellikle defans üçlüsünü kurmakta zorluk çeken Fransız çalıştırıcının elinde bir tek Atiba kartı duruyor. Cezalı Rosier’in yerine de Kenan Karaman alternatife alındı. Eğer sağda milli oyuncu oynarsa Kevin N’Koudou da solda kanat forvet olarak görev yapacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinikazanmak vetaraftarları mutluederek Avrupabiletini almak içinyoğun mesai içerisinde. Kritik eksiklerin olacağı karşılaşmada sahaya çıkacak 11'i ve taktiği belirlemek için yardımcılarıyla birlikte beyin jimnastiği yapan Fransız hoca birden fazla senaryo üzerine çalışıyor.
ELDE KALDI ÜÇ STOPER OYUNCUSU
Cezalı Valentin Rosierve Francisco Montero'nundışında DomagojVida'dan da yararlanamayacakolan 46yaşındaki teknik adamözellikle savunmayı derleyiptoparlamak istiyor.Fenerbahçe karşısınaklasik dizilişi olan3'lü savunma ile çıkmayıplanlayan İsmael'in elindeüç stoper bulunuyor: NecipUysal, Welinton ve SerdarSaatçı. Bu üçlünün birliktesahaya çıkması bekleniyor.Bu mevki için zorlamaalternatif ise Atiba Hutchinson.Kanadalı tecrübe abidesikariyerinde az da olsa ihtiyaçdahilinde stoper olarakforma giymiş, hatta son millimaçında da savunmanın göbeğindegörev almıştı.
SAĞ KANADA KENAN SÜRPRİZİ
Rosier'in mevkisinde Kevin N'Koudou ve KeremKalafat'ın adı geçse de sürpriz bir düşünce ortaya çıktı. İsmael'in, yardımcılarıyla birlikte yaptığı değerlendirmede sağ kanat bek olarak KenanKaraman'ın neler yapabileceği üzerine konuşuldu. Kenan'ın savunmaya yardım konusunda etkili olduğu ve mücadele gücünün yüksek olmasının o bölgede boşluğu doldurabileceği vurgulandı. Eğer Kenan sağda oynarsa ilk planda olduğu gibi N'Koudou'nun da sol forvet olarak sahaya sürülebileceği belirtildi.
SERDAR SAATÇI'YA GÖRÜCÜ GELİYOR
KARTAL'IN genç stoperi Serdar Saatçı için İtalyan temsilcisi Cagliari teklife hazırlanıyor. Ancak Serie A ekibinin 500 bin Euro bonservis önereceği belirtildi. Devre arası Serdar için Rennes'den 2 milyon Euro teklif alan Beşiktaş'ın, Cagliari'nin rakamını kabul etmesi mümkün görünmüyor. Ancak 1 yıl sözleşmesi kalan 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlık yaparak fiyat artışı ve sonraki satıştan pay isteyebileceği kaydedildi.
BEŞIKTAŞ TAKTIK ÇALIŞTI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.