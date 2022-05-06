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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Beyin jimnastiği

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beyin jimnastiği

Özellikle defans üçlüsünü kurmakta zorluk çeken Fransız çalıştırıcının elinde bir tek Atiba kartı duruyor. Cezalı Rosier’in yerine de Kenan Karaman alternatife alındı. Eğer sağda milli oyuncu oynarsa Kevin N’Koudou da solda kanat forvet olarak görev yapacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini kazanmak ve taraftarları mutlu ederek Avrupa biletini almak için yoğun mesai içerisinde. Kritik eksiklerin olacağı karşılaşmada sahaya çıkacak 11'i ve taktiği belirlemek için yardımcılarıyla birlikte beyin jimnastiği yapan Fransız hoca birden fazla senaryo üzerine çalışıyor.

ELDE KALDI ÜÇ STOPER OYUNCUSU
Cezalı Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun dışında Domagoj Vida'dan da yararlanamayacak olan 46 yaşındaki teknik adam özellikle savunmayı derleyip toparlamak istiyor. Fenerbahçe karşısına klasik dizilişi olan 3'lü savunma ile çıkmayı planlayan İsmael'in elinde üç stoper bulunuyor: Necip Uysal, Welinton ve Serdar Saatçı. Bu üçlünün birlikte sahaya çıkması bekleniyor. Bu mevki için zorlama alternatif ise Atiba Hutchinson. Kanadalı tecrübe abidesi kariyerinde az da olsa ihtiyaç dahilinde stoper olarak forma giymiş, hatta son milli maçında da savunmanın göbeğinde görev almıştı.

SAĞ KANADA KENAN SÜRPRİZİ
Rosier'in mevkisinde Kevin N'Koudou ve Kerem Kalafat'ın adı geçse de sürpriz bir düşünce ortaya çıktı. İsmael'in, yardımcılarıyla birlikte yaptığı değerlendirmede sağ kanat bek olarak Kenan Karaman'ın neler yapabileceği üzerine konuşuldu. Kenan'ın savunmaya yardım konusunda etkili olduğu ve mücadele gücünün yüksek olmasının o bölgede boşluğu doldurabileceği vurgulandı. Eğer Kenan sağda oynarsa ilk planda olduğu gibi N'Koudou'nun da sol forvet olarak sahaya sürülebileceği belirtildi.

SERDAR SAATÇI'YA GÖRÜCÜ GELİYOR
KARTAL'IN genç stoperi Serdar Saatçı için İtalyan temsilcisi Cagliari teklife hazırlanıyor. Ancak Serie A ekibinin 500 bin Euro bonservis önereceği belirtildi. Devre arası Serdar için Rennes'den 2 milyon Euro teklif alan Beşiktaş'ın, Cagliari'nin rakamını kabul etmesi mümkün görünmüyor. Ancak 1 yıl sözleşmesi kalan 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlık yaparak fiyat artışı ve sonraki satıştan pay isteyebileceği kaydedildi.

BEŞIKTAŞ TAKTIK ÇALIŞTI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

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