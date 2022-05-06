Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, hafta sonu oynanacakKritik eksiklerin olacağı karşılaşmada sahaya çıkacak 11'i ve taktiği belirlemek için yardımcılarıyla birlikte beyin jimnastiği yapan Fransız hoca birden fazla senaryo üzerine çalışıyor.ve'nundışında'dan da yararlanamayacakolan 46yaşındaki teknik adamözellikle savunmayı derleyiptoparlamak istiyor.Fenerbahçe karşısınaklasik dizilişi olan3'lü savunma ile çıkmayıplanlayan İsmael'in elindeüç stoper bulunuyor:veBu üçlünün birliktesahaya çıkması bekleniyor.Bu mevki için zorlamaalternatif iseKanadalı tecrübe abidesikariyerinde az da olsa ihtiyaçdahilinde stoper olarakforma giymiş, hatta son millimaçında da savunmanın göbeğindegörev almıştı.Rosier'in mevkisindeve'ın adı geçse de sürpriz bir düşünce ortaya çıktı. İsmael'in, yardımcılarıyla birlikte yaptığı değerlendirmede sağ kanat bek olarak'ın neler yapabileceği üzerine konuşuldu. Kenan'ın savunmaya yardım konusunda etkili olduğu ve mücadele gücünün yüksek olmasının o bölgede boşluğu doldurabileceği vurgulandı. Eğer Kenan sağda oynarsa ilk planda olduğu gibi'nun da sol forvet olarak sahaya sürülebileceği belirtildi.KARTAL'IN genç stoperi Serdar Saatçı için İtalyan temsilcisi Cagliari teklife hazırlanıyor. Ancak Serie A ekibinin 500 bin Euro bonservis önereceği belirtildi. Devre arası Serdar için Rennes'den 2 milyon Euro teklif alan Beşiktaş'ın, Cagliari'nin rakamını kabul etmesi mümkün görünmüyor. Ancak 1 yıl sözleşmesi kalan 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlık yaparak fiyat artışı ve sonraki satıştan pay isteyebileceği kaydedildi.Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.