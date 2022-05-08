Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul’da kutluyor! Yenikapı’da büyük coşku var

BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU KUTLAMAYA GELİYOR

Akşam 20.45'ten itibaren ise Trabzon'da muhteşem ışıklı şovun mimarı olan Aslan Kar sahne alacak. Neon bilekliklerin takılarak meydana gelinmesi çağrısı yapan Aslan Kar, ikinci kez tüm dünyanın konuşacağı bir kutlamaya imza atmayı hedefliyor. Lazer, meşale ve havai fişek gösterileriyle sürecek olan dev kutlamaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılması bekleniyor.

SAĞDUYU VE SAYGI MESAJI

Bu arada farklı takım taraftarlarının da Yenikapı'ya geleceği vurgulanırken, herkese saygılı ve tahriklere kapılmadan sağduyulu bir şekilde eğlenilmesi konusunda taraftarlara mesaj da gönderildi.



KUTLAMALAR SEBEBİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Trabzonspor'un Yenikapı miting alanında düzenlediği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, Trabzonspor'un Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle, saat 11.00 itibarıyla, Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye bağlanan yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri caddeyi kullanmak isteyen sürücüleri, alternatif olarak belirlenen, Vatan ve Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirdi.

Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor | Video