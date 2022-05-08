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Giriş Tarihi: 8.5.2022 14:09 Son Güncelleme: 8.5.2022 14:27

Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor! Yenikapı'da büyük coşku var

Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul’da kutluyor! Yenikapı’da büyük coşku var

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un taraftarları yıllar sonra gelen bu zaferi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor. Bordo-Mavili binlerce taraftarın akın ettiği organizasyondan son detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Şampiyonluk kutlamalarına doymayan Trabzonsporlu taraftarlar, 30 Nisan'da Antalya maçı sonrası kent meydanındaki muhteşem şölenin ikincisini İstanbul'da tekrarlıyor. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bir araya gelecek olan yüz binlerce bordo-mavili futbolsever, saat 15.00'te başlayacak olan çılgın parti için şimdiden alanı doldurmaya başladı.



Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen organizasyonda, Fatma Şentürk'ün sunumuyla Hilmi Kara, Ali Tetik, Ali Alkurt, Onur Atmaca, Hızır Dinçer, Seren Uzun, Uğur Albayrak, Furkan&Paşa gibi yerel sayıda çok sanatçı konserler verecek.

BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU KUTLAMAYA GELİYOR
Akşam 20.45'ten itibaren ise Trabzon'da muhteşem ışıklı şovun mimarı olan Aslan Kar sahne alacak. Neon bilekliklerin takılarak meydana gelinmesi çağrısı yapan Aslan Kar, ikinci kez tüm dünyanın konuşacağı bir kutlamaya imza atmayı hedefliyor. Lazer, meşale ve havai fişek gösterileriyle sürecek olan dev kutlamaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılması bekleniyor.

SAĞDUYU VE SAYGI MESAJI
Bu arada farklı takım taraftarlarının da Yenikapı'ya geleceği vurgulanırken, herkese saygılı ve tahriklere kapılmadan sağduyulu bir şekilde eğlenilmesi konusunda taraftarlara mesaj da gönderildi.


KUTLAMALAR SEBEBİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Trabzonspor'un Yenikapı miting alanında düzenlediği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, Trabzonspor'un Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle, saat 11.00 itibarıyla, Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye bağlanan yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri caddeyi kullanmak isteyen sürücüleri, alternatif olarak belirlenen, Vatan ve Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirdi.

Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor | Video

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Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor! Yenikapı'da büyük coşku var
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