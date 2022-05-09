Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Novak böyle istedi!
Giriş Tarihi: 9.5.2022

Novak böyle istedi!

Novak böyle istedi!

Bir gol atan, rakibe iki penaltı hediye eden Fenerbahçe’nin Çek futbolcusu, Beşiktaş deplasmanında bir puana sevindiğini söyledi

Sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine 4 maç sonra ilk 11'de forma şansı bulan Novak ilk 45 dakikaya damga vurdu. 6. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Çekyalı oyuncu, bir dakika sonra ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi vuruşu direğe nişanladı. Novak bu kez 26. dakikada Kenan'ı faulle durdurunca VAR uyarısıyla Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Ghezzal affetmedi.

STOPERDE BİR İDMANLA MAÇA ÇIKTIM
Novak karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum iki penaltı için üzgünüm. Stoperde oynadım ve bir idmanla bu mevkideydim. Böyle bir stattan bir puan aldığınızda mutlu olmalısınız. Futbol böyle bir şey. Hatalarımı geri alamam ama bundan sonra nasıl davranmam gerektiğini biliyorum."

EN GOLCÜ SAVUNMACI
ARALIK ayında Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Novak 16 maç sonra gol sevinci yaşarken, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan (19) savunma oyuncusu oldu. Bu arada Ekim 2020'de Karagümrük karşılaşmasında iki penaltıya sebebiyet veren Fenerbahçeli Mauricio Lemos'tan sonra bir ilke imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
Son dakika: Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı! Beşiktaş ile Fenerbahçe yenişemedi
Yenikapı'da Trabzonspor fırtınası! Şampiyonluk kutlamalarında görsel şölen...
Son dakika: G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Son Dakika Haberler: Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Açıklandı: Hiçbir geçerliliği yok!
Kenan Evren bile tanırdı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...
İmamoğlu kendini neden imha etti?
ARKADAŞINA GÖNDER
Novak böyle istedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA