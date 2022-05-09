Novak böyle istedi!

Sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine 4 maç sonra ilk 11'de forma şansı bulan Novak ilk 45 dakikaya damga vurdu. 6. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirenBatshuayi vuruşu direğe nişanladı. Novak bu kezTopun başına geçen Ghezzal affetmedi.Novak karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum iki penaltı için üzgünüm. Stoperde oynadım ve bir idmanla bu mevkideydim. Böyle bir stattan bir puan aldığınızda mutlu olmalısınız. Futbol böyle bir şey.ARALIK ayında Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran NovakSüper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan (19) savunma oyuncusu oldu. Bu arada Ekim 2020'de Karagümrük karşılaşmasında iki penaltıya sebebiyet veren Fenerbahçeli