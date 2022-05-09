Novak böyle istedi!

Bir gol atan, rakibe iki penaltı hediye eden Fenerbahçe’nin Çek futbolcusu, Beşiktaş deplasmanında bir puana sevindiğini söyledi
Sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine 4 maç sonra ilk 11'de forma şansı bulan Novak ilk 45 dakikaya damga vurdu. 6. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Çekyalıoyuncu, bir dakikasonra ceza sahasıiçinde topa elle müdahale edincehakem penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi vuruşu direğe nişanladı. Novak bu kez 26.dakikada Kenan'ı faulle durduruncaVAR uyarısıyla Beşiktaşbir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Ghezzal affetmedi.
STOPERDE BİR İDMANLA MAÇA ÇIKTIM
Novak karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum iki penaltı için üzgünüm. Stoperde oynadım ve bir idmanla bu mevkideydim. Böyle bir stattan bir puan aldığınızda mutlu olmalısınız. Futbol böyle bir şey. Hatalarımı geri alamamama bundan sonra nasıl davranmamgerektiğini biliyorum."
EN GOLCÜ SAVUNMACI
ARALIK ayında Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Novak 16 maç sonra gol sevinci yaşarken, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan (19) savunma oyuncusu oldu. Bu arada Ekim 2020'de Karagümrük karşılaşmasında iki penaltıya sebebiyet veren Fenerbahçeli MauricioLemos'tan sonra bir ilkeimza attı.