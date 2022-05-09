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Giriş Tarihi: 9.5.2022 14:03 Son Güncelleme: 9.5.2022 14:07

Son dakika: TFF resmen açıkladı! Arda Kardeşler'e soruşturma

Son dakika: TFF resmen açıkladı! Arda Kardeşler’e soruşturma

Son dakika: TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kripto para ile kura atışı yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kripto para ile kura atışı yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

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Son dakika: TFF resmen açıkladı! Arda Kardeşler'e soruşturma
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