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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Bu fırtına durmaz

YUNUS EMRE SEL
Bu fırtına durmaz

Şampiyonluk apoletiyle sahaya çıkan Trabzon, 19’da İbrahim’in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 70’te Rodriguez’in füzesi dengeyi getirdi. Bordo-mavililer 84’te Nwakaeme’nin penaltı golü ile İstanbul’da taraftarına 3 puanı hediye etti

Önceki gün gece geç saatlere kadar şampiyonluk kutlayan Trabzonspor, beklenildiği gibi maça motive olmakta zorlandı. Ancak yine de 19. dakikada Serkan Asan'ın sağdan yaptığı ortayı uzaklaştırmak isteyen İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle öne geçmeyi başardı: 1-0. Ancak 70 bin taraftarı önünde organize olmakta zorlanan Trabzonspor, 70. dakikada Rodriquez'in ceza sahası dışı sol çaprazdan attığı jeneriklik gole engel olamadı: 1-1. 81. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın taşıdığı topa Kazımcan elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Nwakaeme ilk kullanışında kaçırsa da çizgi ihlali nedeniyle tekrarlanan atışta golü atmayı başardı: 2-1. Karşılaşma da bu skorla sona ererken Trabzonspor, ligde 81 puana ulaştı

ALTAY 'ON'DAN SORULUR
Bordo-mavililer, Altay'ı konuk ettiği son 11 resmi maçın 10'unda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GOLÜ ATARSA MAÇI BIRAKMAZ!
ALTAY karşısında öne geçen taraf olan Trabzonspor, bu sezon skor avantajını yakalayınca rakiplerini bırakmıyor! Bordo-mavililer bu sezon evinde ilk golü attığı 10 maçta hiç yenilmezken, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

REKORU KIRDI
KAZANILAN penaltıda topun başına geçerek kaleciyi avlayan Nwakaeme gol sayısını 12'ye çıkararak bordo- mavili ekipteki en skorer sezonuna ulaştı.

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