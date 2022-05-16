Bu fırtına durmaz

gün gece geç saatlere kadar şampiyonluk kutlayan Trabzonspor, beklenildiği gibi maça motive olmakta zorlandı. Ancak yine de 19. dakikada Serkan Asan'ın sağdan yaptığı ortayı uzaklaştırmak isteyen İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle öne geçmeyi başardı: 1-0.70 bin taraftarı önünde organize olmakta zorlanan81. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın taşıdığı topa Kazımcan elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Nwakaeme ilk kullanışında kaçırsa da çizgi ihlali nedeniyle tekrarlanan atışta golü atmayı başardı: 2-1.Bordo-mavililer, Altay'ı konuk ettiği son 11 resmi maçın 10'unda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.ALTAY karşısında öne geçen taraf olan Trabzonspor, bu sezon skor avantajını yakalayınca rakiplerini bırakmıyor! Bordo-mavililer bu sezon evinde ilk golü attığı 10 maçta hiç yenilmezken, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.KAZANILAN penaltıda topun başına geçerek kaleciyi avlayan Nwakaeme gol sayısını 12'ye çıkararak bordo- mavili ekipteki en skorer sezonuna ulaştı.