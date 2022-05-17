Ulvestad’ın şovu Yiğido’yu uçurdu

TÜRKİYE Kupası finalisti Demir Grup Sivasspor, ligde de taraftarını sevindirdi. Kırmızı-beyazlılar, küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'u deplasmanda geri düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 22. dakikasında Karadeniz ekibi, Boyd'un golüyle öne geçti. 31'de ise Ulvestad'ın pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelere yollayıp skoru eşitledi. Ulvestad, 75'te bir kez daha sahneye çıkıp bu kez ağları sarstı. Yiğido ligin son maçında cumartesi, kupada final oynayacağı Kayseri ile kozlarını paylaşacak.