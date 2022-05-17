Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ulvestad’ın şovu Yiğido’yu uçurdu
Giriş Tarihi: 17.5.2022

Ulvestad’ın şovu Yiğido’yu uçurdu

Ulvestad’ın şovu Yiğido’yu uçurdu
TÜRKİYE Kupası finalisti Demir Grup Sivasspor, ligde de taraftarını sevindirdi. Kırmızı-beyazlılar, küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'u deplasmanda geri düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 22. dakikasında Karadeniz ekibi, Boyd'un golüyle öne geçti. 31'de ise Ulvestad'ın pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelere yollayıp skoru eşitledi. Ulvestad, 75'te bir kez daha sahneye çıkıp bu kez ağları sarstı. Yiğido ligin son maçında cumartesi, kupada final oynayacağı Kayseri ile kozlarını paylaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı
Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!”
Böyle kalabalık az gördüm
Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: 2018'de 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut fiyatları açıklaması: 65 bin kişiyi tespit ettik...
Başkan Erdoğan basın toplantısında dikkat çekti! Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nereye dayanıyor
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması!
Son dakika: Galatasaray geriden geldi Adana Demirspor’u devirdi! Yıldız isimler 3 puanı getirdi…
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde CHP ve HDP krizi: Din derslerinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonuna 'evet' der hale geldik
ARKADAŞINA GÖNDER
Ulvestad’ın şovu Yiğido’yu uçurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA