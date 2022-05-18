19 yaş altı derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2 golle geçti

Galatasaray ise Jankat Yılmaz, Yusuf Erdem Gümüş, Mehmet Arslanboğa, Umut Erdem, Emir Tintiş, Taha Aydınlı, Emirhan Kayar, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki'den oluşan ilk 11 ile mücadele etti. Konuk takımda Selman Faruk Dibek, Ahmed Jafeli, Yılmaz Aktaş, Eren Büyük Kaya ve Ali Yiğit Karaca ikinci devrede maça dahil oldu.