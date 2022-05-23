Borussia Dortmund’ta Edin Terzic dönemi!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Edin Terzic'i getirdiğini açıkladı.

2025 yılına kadar Dortmund'la sözleşme imzalayan Edin Terzic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic'in yardımcılığını üstleniyordu.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Edin ile birkaç yoğun görüşme gerçekleştirdik ve onun yeni teknik direktörümüz olmasının kulüp için en doğru karar olduğuna ikna olduk. Edin kulübümüzü ve takımın büyük bir çoğunluğunu tanıyor ve taraftarlarımıza iyi bir futbol sunmak için neler yapmak istediğimizi biliyor. 2022/23 sezonu yeni bir başlangıç olacak ve bu başlangıcı sevinç ve tutkuyla ileriye taşıyacağız" dedi.

Yeni teknik direktör Edin Terzic ise "Birçok insan, Borussia Dortmund'un benim hayatım için ne kadar önemli olduğuni biliyor olmalı. Bu nedenle Aki Watzke, Michael Zorc ve Sebastian Kehl'e bu sorumluluğu ve güveni bana verdikleri için teşekkür ederim. Takımın başarısı için her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.