Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman’dan kupa açıklaması!

Yukatel Kayserispor ile DG Sivasspor arasında yarın oynanacak 60. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ortak basın toplantısı düzenledi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası hedeflerinin kupa olduğunu aktarırken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Sivas'ta inanılmaz bir heyecan olduğunu ve kupayı almanın daha anlamlı olacağını söyledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı oynanacak.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan final mücadelesi 20.45'te başlayacak. Final maçı öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçla ilgili görüşlerini ortak basın toplantısında aktardı.

HİKMET KARAMAN: "İKİ ANADOLU TAKIMININ FİNAL OYNAMASI ANLAMLI"

Konuşmasına Rıza Çalımbay'ı tebrik ederek başlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçıyla ilgili, "Türkiye'nin en büyük kupasının finalini iki Anadolu takımının oynaması son derece anlamlı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri; Sivas ve Kayseri bu finali oynayacak. Yarınki maçın iki komşu kentin dostane şekilde geçirmesini temenni ediyorum. İyi bir maç ortaya çıksın, izleyenler iki takımı da alkışlasın. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında taraftarlarımız önemli rol oynadılar, itici bir güç oldular. Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Hazırlıklarımızı tamamladık, kupayı da kazanmak istiyoruz. Ziya hocam ve takımına çok büyük saygı duyuyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: "SİVASPOR'UN KUPA ALMASI DAHA ANLAMLI OLUR"

İlk kez kupada final oynayacak olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, şehirde herkesin heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel sonuçlar alarak finale geldiler. Biz de üst üste 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Son zamanlarda üst üste Avrupa'ya giden Anadolu takımı olmadığını düşünüyorum. Güzel bir istikrar yakaladık. Hedefimiz kupaydı, sezona herkesten önce başladık, herkesten sonra bitiriyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum, bu sıkıntılı döneme rağmen finale kadar getirdik. Şimdi herkes her şeyini koyacak ortaya. Kayserispor kupa almış, biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un kupa alması daha anlamlı olur. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok iyi biliyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bence çok güzel maç olacak. Centilmence, güzelce bir maç olsun. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: "HER İKİ TAKIM DA MAÇIN BİLİNCİNDE"

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam Karaman, "İki takım birbirini tanıyor. Maç öncesi teknik tarafların konuşulması taraftarı değilim. Her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. Kayseri olarak, Beşiktaş maçını kazandıktan sonra artık finali oynayıp finalde de kim çıkarsa çıksın hedefimizi kupa olarak belirledik. Ligde de zor anlar yaşadık" şeklinde konuştu.

ÇALIMBAY: "ÖNEMLİ OLAN İSTEMEK VE SAHADA MÜCADELE ETMEK"

Final maçında Sivassporlu oyuncuların tarih yazacaklarını ifade eden Rıza Çalımbay ise, "Final maçlarını futbolcu olarak çok oynadım. Oyuncular kendileri için oynarlar. Bu maçlar telafisi olmayan maçlar. Bu maç 90 dakikada olabilir, 120 dakika da olabilir ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Asıl işi belirleyecek olan futbolcu arkadaşlarımız. Maçın gidişatı bu sonucu belirler. Önemli olan tek bir şey var; istemek ve sahada mücadele etmek. Sivaslı oyuncular tarih yazacak, bilmeleri gerekiyor" dedi.