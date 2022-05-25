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Giriş Tarihi: 25.5.2022 22:51 Son Güncelleme: 25.5.2022 22:51

Adanaspor'dan Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı!

AA
Adanaspor’dan Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, sözleşme süresinin dolduğunu ve görevini bıraktığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, sözleşme süresinin dolduğunu ve görevini bıraktığını duyurdu. Karafırtınalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılı ekim ayında yapılan anlaşmanın sona erdiğini belirtti.

Adanaspor'un tarihinde 8 ay gibi kısa bir süre de olsa yer almanın gururunu yaşadığını kaydeden Karafırtınalar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, farklı duyguları birlikte yaşadığımız tüm Adanaspor paydaşlarına, başkanımız Bayram Akgül ve yönetim kurulumuza, futbolcularımıza, tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarımıza, kalbi Adanaspor için atan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür eder, gelecekte Adanaspor'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Adanaspor'dan Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı!
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