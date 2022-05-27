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Giriş Tarihi: 27.5.2022 11:51

Süper Lig devleri Halil Akbunar'ı paylaşamıyor! 3 takım...

DHA
Süper Lig devleri Halil Akbunar’ı paylaşamıyor! 3 takım...

Süper Lig'den düşen Göztepe'nin en etkili isimlerinden olan Halil Akbunar, 3 dev takımın transfer listesine girdi. Göztepe ayrıca, 2 ismi daha satarak bütçe oluşturmak istiyor.

Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe, devir işlemleriyle ilgili çalışlamalarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için üç kulübün devrede olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı deneyimli kanat oyuncusuyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği ifade edildi.

Taraftarların protesto ettiği Halil için görüşmelere başlayan Göztepeli kurmaylar kaleci İrfan Can ve stoper Atınç'ı da satmayı düşünüyor. Göztepe, sezon devam ederken Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'le yollarını ayırmıştı.

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Süper Lig devleri Halil Akbunar'ı paylaşamıyor! 3 takım...
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