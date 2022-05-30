Şampiyonluk Don Carlo’nun işi

Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup edip 14. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken Carlo Ancelotti de kırılması güç bir rekora imzasını attı.Carlo Ancelotti ise bu kulvarda 4. kez gülerek 3'er defa şampiyon olan Zinedine Zidane ve Bob Paisley'i geçmeyi başardı.lakaplı 62 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde deŞampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı.Şampiyonlar Ligi: 4 (Real Madrid-2, Milan-2) Dünya Kulüpler: 2 (Real Madrid, Milan) UEFA Süper Kupa: 3 (Real Madrid, Milan-2) Premier Lig: 1 (Chelsea) La Liga: 1 (Real Madrid) Bundesliga: 1 (Bayern Münih) Serie A: 1 (Milan) Ligue 1: 1 (PSG)"Courtois ile şampiyon""Ölümsüz şampiyon""Avrupa'nın şampiyonları""Kral Carletto""Real Madrid, Liverpool'un hayaline son verdi""İmparator Carlo""Real'in ligi""Sürreal""Kop'un kalp krizi""Gerçek çaresizlik""Paris'te acı""Paris'te kaos"Mucizelerin takımı Realfutbol mucizesi yarattı. Bu mucizevi neticeler PSG maçıyla başladı. Chelsea ve M.City maçlarıyla devam etti. En son kurbanları da finalde Liverpool oldu. AslındaAma günümüz futbolunda bugüne kadar görülmeyen geri dönüşlere imza attılar. Kadronun yaşlı ama deneyimli olması ve de Benzema faktörü çok etkili oldu. Liverpool finale gelene kadar fizik olarak çok yıprandı. Son haftaya kadar nefes nefese geçen Premier Lig yarışı, araya sıkışan FA Cup finali onları çok yıprattı. Finalin 1 numaralı ismi kalecive ilerlemiş yaşına rağmen müthiş performans gösterende France'ta oynanan maç öncesinde yaşananlar İngilizleri ayağa kaldırdı. Biletli taraftarların stada alınmaması bir yana, bir de üstlerine biber gazı sıkılması Liverpool yöneticilerini kızdırdı. 36 dakika geç başlayan karşılaşmaya 15 bin biletsiz taraftar girdiği belirtilirken polisin sert tutumu nedeniyle Liverpool soruşturma açılmasını istedi.Ligi'nde kupaya uzanan Real Madrid, kasasını da doldurdu. İspanyol devi grup aşamasında başladığı turnuvada zafere uzanırken toplamda(2.5 milyar TL) da gelir elde etti.Menajeri Jürgen Klopp gelecek yıl kupayı İstanbul'da kazanacaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, İstanbul'da oynanacak final için şimdiden taraftarlarına çağrıda bulunurken "Harika bir takımım var ve gelecek sezon yine harika bir takımım olacak. Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum, otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız! İstanbul'da görüşürüz" dedi.