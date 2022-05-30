Şampiyonluk Don Carlo’nun işi

Futbolculuk kariyerinde 2 kez kazandığı Devler Ligi kupasını teknik direktör olarak da 4 defa alan Carlo Ancelotti, kırılması güç bir rekora imza attı
Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup edip 14. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken Carlo Ancelotti de kırılması güç bir rekora imzasını attı. Maçtan önce favoriolarak Liverpool gösterilse de gruplardaInter'i geride bırakan, eleme turlarındaPSG, Chelsea ve ManchesterCity'yi eleyen İspanyollar, kupayıkaldıran taraf oldu. Carlo Ancelotti ise bu kulvarda 4. kez gülerek 3'er defa şampiyon olan Zinedine Zidane ve Bob Paisley'i geçmeyi başardı. 'Don Carlo' lakaplı 62 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde de 2 kez Milan(88-89, 89-90) ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı.
5 BÜYÜK LİGDE KUPA KALDIRDI
Şampiyonlar Ligi: 4 (Real Madrid-2, Milan-2) Dünya Kulüpler: 2 (Real Madrid, Milan) UEFA Süper Kupa: 3 (Real Madrid, Milan-2) Premier Lig: 1 (Chelsea) La Liga: 1 (Real Madrid) Bundesliga: 1 (Bayern Münih) Serie A: 1 (Milan) Ligue 1: 1 (PSG)
'KRAL CARLETTO' SPORT (İSPANYA): "Courtois ile şampiyon" ABC (İSPANYA): "Ölümsüz şampiyon" L'EQUIPE (FRANSA): "Avrupa'nın şampiyonları" LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "Kral Carletto" THE INDEPENDENT (İNGİLTERE): "Real Madrid, Liverpool'un hayaline son verdi" CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): "İmparator Carlo" TUTTOSPORT (İTALYA): "Real'in ligi" A BOLA (PORTEKİZ): "Sürreal" DAILY MIRROR (İNGİLTERE): "Kop'un kalp krizi" EXPRESS (İNGİLTERE): "Gerçek çaresizlik" THE TIMES (İNGİLTERE): "Paris'te acı" DAILY MAIL (İNGİLTERE): "Paris'te kaos"
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL
Mucizelerin takımı Real REAL MADRID futbol mucizesi yarattı. Bu mucizevi neticeler PSG maçıyla başladı. Chelsea ve M.City maçlarıyla devam etti. En son kurbanları da finalde Liverpool oldu. Aslında Real Madrid bu sene takımolarak, geçtiği 4 önemli takımdanda iyi futbol oynamıyor. Ama günümüz futbolunda bugüne kadar görülmeyen geri dönüşlere imza attılar. Kadronun yaşlı ama deneyimli olması ve de Benzema faktörü çok etkili oldu. Liverpool finale gelene kadar fizik olarak çok yıprandı. Son haftaya kadar nefes nefese geçen Premier Lig yarışı, araya sıkışan FA Cup finali onları çok yıprattı. Finalin 1 numaralı ismi kaleci Thibaut Courtois ve ilerlemiş yaşına rağmen müthiş performans gösteren Dani Carvajal'dı.
Paris skandalına soruşturma
STADE de France'ta oynanan maç öncesinde yaşananlar İngilizleri ayağa kaldırdı. Biletli taraftarların stada alınmaması bir yana, bir de üstlerine biber gazı sıkılması Liverpool yöneticilerini kızdırdı. 36 dakika geç başlayan karşılaşmaya 15 bin biletsiz taraftar girdiği belirtilirken polisin sert tutumu nedeniyle Liverpool soruşturma açılmasını istedi.
2.5 milyar TL kazandı
DEVLER Ligi'nde kupaya uzanan Real Madrid, kasasını da doldurdu. İspanyol devi grup aşamasında başladığı turnuvada zafere uzanırken toplamda 141.5 milyonEuro'luk (2.5 milyar TL) da gelir elde etti.
Klopp: İstanbul'da görüşürüz LIVERPOOL Menajeri Jürgen Klopp gelecek yıl kupayı İstanbul'da kazanacaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, İstanbul'da oynanacak final için şimdiden taraftarlarına çağrıda bulunurken "Harika bir takımım var ve gelecek sezon yine harika bir takımım olacak. Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum, otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız! İstanbul'da görüşürüz" dedi.