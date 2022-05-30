Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’da Jerome Boateng iddiası! Kupa avcısı Karadeniz’e… | TS haberleri

Trabzonspor'un, Fransız kulübü Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız stoper Jerome Boateng ile ilgilendiği belirtildi. Tarafların uzun süredir görüştüğü aktarıldı
Trabzonspor için Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Ünlü Alman stoper Jerome Boateng için uzun süredir temas halinde.
KUPA CANAVARI
Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı. Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.