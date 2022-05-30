Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’da Jerome Boateng iddiası! Kupa avcısı Karadeniz’e… | TS haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2022 10:12 Son Güncelleme: 30.5.2022 10:14

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’da Jerome Boateng iddiası! Kupa avcısı Karadeniz’e… | TS haberleri

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’da Jerome Boateng iddiası! Kupa avcısı Karadeniz’e… | TS haberleri

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor için bir transfer iddiası Alman basınından geldi. İddiaya göre bordo mavililer dünya yıldızı stoper Jerome Boateng’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar…

Trabzonspor'un, Fransız kulübü Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız stoper Jerome Boateng ile ilgilendiği belirtildi. Tarafların uzun süredir görüştüğü aktarıldı

Trabzonspor için Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Ünlü Alman stoper Jerome Boateng için uzun süredir temas halinde.

10 yıl Bayern Münih'te forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübü Lyon'a imza atan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek.

KUPA CANAVARI

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı. Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’da Jerome Boateng iddiası! Kupa avcısı Karadeniz’e… | TS haberleri
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