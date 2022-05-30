Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor'da Avdija Vrsajevic ve Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 16:35 Son Güncelleme: 30.5.2022 16:45

Ümraniyespor'da Avdija Vrsajevic ve Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı

İHA
Ümraniyespor’da Avdija Vrsajevic ve Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Avdija Vrsajevic ve Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Ümraniyespor, Bosna-Hersekli oyuncu Avdija Vrsajevic'e teşekkür etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020/21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

2021 yılının ocak ayında Akhisarspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Avdija Vrsajevic, Ümraniyespor forması ile çıktığı 28 lig maçında takımına 4 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki deneyimli sağ bek, söz konusu maçların 27'sine ilk 11'de başlarken, İstanbul temsilcisinin formasını toplam 2 bin 269 dakika terletti.

MEVLÜT ERDİNÇ DE GİTTİ
Bu arada Ümraniyespor, geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç ile de yollarını ayırdı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'da, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2021-2022 sezonunun devre arasında İstanbul ekibine katılan Mevlüt, Ümraniyespor formasını ligde sadece 2 maçta giydi ve 18 dakika sahada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 'İKİLİ' maaş hesabı: Cuma günü duyurulacak! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi ve tahmini açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ ile 2022 asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne zaman gelecek?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Koca'dan maske yasağı açıklaması: Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'de en çok merak edilen tarih netleşti! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Anadolu Üniversitesi AÖS giriş ile 2022/final AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
SON DAKİKA: Zelenski Kiev'in dışına ilk ziyaretinde üst düzey ismi görevden aldı: Onu kovdum çünkü...
SİGARA ZAMMI son durum: ÖTV sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka güncel sigara fiyatı listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniyespor'da Avdija Vrsajevic ve Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA