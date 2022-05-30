Ümraniyespor’da Avdija Vrsajevic ve Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Ümraniyespor, Bosna-Hersekli oyuncu Avdija Vrsajevic'e teşekkür etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020/21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

2021 yılının ocak ayında Akhisarspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Avdija Vrsajevic, Ümraniyespor forması ile çıktığı 28 lig maçında takımına 4 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki deneyimli sağ bek, söz konusu maçların 27'sine ilk 11'de başlarken, İstanbul temsilcisinin formasını toplam 2 bin 269 dakika terletti.

MEVLÜT ERDİNÇ DE GİTTİ

Bu arada Ümraniyespor, geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç ile de yollarını ayırdı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'da, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2021-2022 sezonunun devre arasında İstanbul ekibine katılan Mevlüt, Ümraniyespor formasını ligde sadece 2 maçta giydi ve 18 dakika sahada kaldı.