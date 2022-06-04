Daniel Farke, Borussia Mönchengladbach’ın başına geçti!

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Farke'nin 2025'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Farke 2015-2017 yıllarında Borussia Dortmund'un ikinci takımını çalıştırdıktan sonra 2017-2021 yıllarında İngiltere'de Norvich City'de görev yaptı. 2022'in başında Rusya'da Krasnodar kulübüyle 2 yıllık anlaşma imzalayan Farke, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı mart ayında Krasnodar ile sözleşmesini feshetti.
Borussia Mönchengladbach geçen sezonu 10. sırada tamamlanmasının ardından teknik direktör Adi Hütter'in görevine son verilmişti.