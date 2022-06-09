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Giriş Tarihi: 9.6.2022 14:40

Altay'ın gündeminde teknik direktör değişikliği yok

AA
Altay’ın gündeminde teknik direktör değişikliği yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile sözleşmelerinin devam ettiğini, başka bir teknik direktörle görüşmediklerini açıkladı.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, kamuoyunda kulübün teknik direktörlük görevi ile ilgili çeşitli haberlerin yer aldığı belirtildi. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile sözleşmemiz devam etmekte olup başka herhangi bir teknik direktör ile doğrudan veya dolaylı temasımız bulunmamakta ayrıca böyle bir yaklaşım tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili gelişmeler konusunda, yalnızca kulübümüz resmi hesaplarından yapılacak bilgilendirmelerin dikkate alınmasını rica ederiz."

ESKİLERDEN GENÇER VE SCUK'A SARILDI
371 milyon TL'lik tarihi büyük borç yükü ve transfer yasağıyla düşen Altay'da mayıs ayında göreve gelen yönetim geçen sezon boşta kalan Gençer Cansev ve Jasmin Scuk'a, "geri dön" çağrısı yaptı. Dış transfer yapamayacak İzmir temsilcisi, son olarak siyah-beyazlı formayı giyen iki oyuncuyu ikna etmek için kolları sıvadı. Stoper Gençer son olarak 4 Aralık 2019'da Trabzonspor'la oynanan kupa maçında oynamış ve ikinci kez çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Son 2.5 sezonda forma giyemeyen tecrübeli savunmacının özel olarak antrenmanlarını sürdürdüğü ve futbola dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Altay'la 2020-2021 sezonunda Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Boşnak ön libero Scuk ise Süper Lig kadrosunda düşünülmeyince sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezon hiçbir takımla anlaşmayan Jasmin Scuk'un 450 bin Euro alacağı nedeniyle kulübe açtığı dava CAS'ta devam ediyor. İki oyuncunun kırgın oldukları ancak yuvaya dönebilecekleri bildirildi.

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Altay'ın gündeminde teknik direktör değişikliği yok
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