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Giriş Tarihi: 10.6.2022 10:38

Sivasspor, Badou Ndiaye’ye teklif götürecek

İHA
Sivasspor, Badou Ndiaye’ye teklif götürecek

Sivasspor, son olarak Yunanistan’da Aris forması giyen 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye’ye teklifte bulunacak. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor. Kariyerinde 317 maça çıkan ve 65 gol atan Ndiaye, 64 kez sarı kart görürken, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Aris'in formasını giyen yıldız 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye ile temasa geçti. Ndiaye ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas temsilcisi, Senegalli oyuncuya teklif götürecek.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor. Kariyerinde 317 maça çıkan ve 65 gol atan Ndiaye, 64 kez sarı kart görürken, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Sivasspor, Badou Ndiaye’ye teklif götürecek
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