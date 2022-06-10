Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır için karar zamanı! Duran top uzmanı geliyor
Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:40 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:45

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır için karar zamanı! Duran top uzmanı geliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır için karar zamanı! Duran top uzmanı geliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da şampiyonluğun mimarlarından yıldız kaleci Uğurcan Çakır bilinmezliği devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı revaçta olan duran top antrenörlüğünü bordo-mavili takıma getirecek. Bununla beraber köşe vuruşu, serbest vuruş ve taç atışları da artık gol tehdidi haline gelecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon ekibine yeni bir üye kazandırmayı hedefliyor. Geçen sezon duran toplardan sadece 9 gol bulan ve %13'lük bir başarı oranı yakalayan bordo-mavililerin bu performansından memnun olmayan 58 yaşındaki teknik adam, EURO 2020'den itibaren Avrupa'da yaygın şekilde kullanılan duran top antrenörlüğü sistemini takımına getirmeye hazırlanıyor.

HÜCUMLAR ETKİLİ HALE GELECEK

Daha önce bazı antrenörlerin özel sorumluluğunda yapılan bu uygulamayı direkt bir duran top hocasına teslim etme kararı alan Avcı, belirlediği adaylar arasında bir tercih yapacak. Köşe vuruşları, frikikler ve taç atışlarının daha etkili kullanılması üzerine uzmanlaşan bu antrenörler hücum organizasyonlarının gelişmesinde etkili bir rol üstleniyor.

LİVERPOOL ÖNAYAK OLDU

Bir taç antrenörü Thomas Grönnemark'ı teknik ekibe dahil eden Liverpool, bu akıma öncülük eden takım oldu. EURO 2020'de de Roberto Mancini'nin İtalyası ve Danimarka bu sistemi milli takımlara taşıdı.

UĞURCAN İÇİN KARAR ZAMANI

Avrupa'nın majör liglerinde forma giyen kaleciler arasında %80 kurtarış oranına ulaşarak bu alanda en iyi isim olan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini iyileştirmek için Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisinin menajeri de olan ağabeyi Necdet Çakır sosyal medya üzerinden kum saati de kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyalleri verdi. Çakır, bu paylaşımının transfere yorumlanmaması gerektiğini vurgulasa da "Başka bir yerlerde en güzel halinle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm bilgiler...
EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için yol haritası belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? | İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERİNDEN DETAYLAR
Emekli maaşlarına Temmuz zammı artık son eşikte! SSK BAĞKUR en yüksek ve en düşük 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2022 için ilk veriler geliyor! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da ek zam gelecek mi, var mı?
Son dakika: Ekonomide yeni adım açıklandı: Bakanlıktan Gelire endeksli senet (GES) hamlesi
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ÇİFTE formül! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ek, ara zam yapılacak mı?
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Dün geceki 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları açıklandı!
BDDK'dan bireysel kredilere fren! Tüketici kredilerine vade sınırı
Beylikdüzü'nde metrobüs isyanı! Durakta yoğunluk olunca metrobüsün önünü kesti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır için karar zamanı! Duran top uzmanı geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA