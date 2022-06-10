Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır için karar zamanı! Duran top uzmanı geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon ekibine yeni bir üye kazandırmayı hedefliyor. Geçen sezon duran toplardan sadece 9 gol bulan ve %13'lük bir başarı oranı yakalayan bordo-mavililerin bu performansından memnun olmayan 58 yaşındaki teknik adam, EURO 2020'den itibaren Avrupa'da yaygın şekilde kullanılan duran top antrenörlüğü sistemini takımına getirmeye hazırlanıyor.

HÜCUMLAR ETKİLİ HALE GELECEK

Daha önce bazı antrenörlerin özel sorumluluğunda yapılan bu uygulamayı direkt bir duran top hocasına teslim etme kararı alan Avcı, belirlediği adaylar arasında bir tercih yapacak. Köşe vuruşları, frikikler ve taç atışlarının daha etkili kullanılması üzerine uzmanlaşan bu antrenörler hücum organizasyonlarının gelişmesinde etkili bir rol üstleniyor.

LİVERPOOL ÖNAYAK OLDU

Bir taç antrenörü Thomas Grönnemark'ı teknik ekibe dahil eden Liverpool, bu akıma öncülük eden takım oldu. EURO 2020'de de Roberto Mancini'nin İtalyası ve Danimarka bu sistemi milli takımlara taşıdı.

UĞURCAN İÇİN KARAR ZAMANI

Avrupa'nın majör liglerinde forma giyen kaleciler arasında %80 kurtarış oranına ulaşarak bu alanda en iyi isim olan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini iyileştirmek için Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisinin menajeri de olan ağabeyi Necdet Çakır sosyal medya üzerinden kum saati de kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyalleri verdi. Çakır, bu paylaşımının transfere yorumlanmaması gerektiğini vurgulasa da "Başka bir yerlerde en güzel halinle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.