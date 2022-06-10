TFF için gözler artık sandıkta

Önümüzdeki hafta perşembe günü Türk futbolu için önemli bir seçim olacak. Futbolun patronu, yani yeni başkanı belli olacak. Adaylık süreci dün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Kamuoyunda Mehmet Büyükekşi dışında adı bilinen isim yok. TFF, diğer adayları bugün açıklayacak. G.Antep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi iddialı bir şekilde 209 imza ile bu işe koyuldu. Servet Yardımcı'nın aday olmayacağını dün yazmıştım. Nitekim de olmadı. Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet ediyor Sayın Yardımcı, UEFA'daki görevine ise süre bitene kadar devam edecek.

DÖRT BÜYÜK TAKIM MESAFELİ

Büyükekşi'ye; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilk etapta mesafeli durdu.. Bu 4 kulüpten Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Büyükekşi'yi istemediğini ilan etti ve bunu savunmayı da sürdürdü. Fakat Koç'un itirazı diğer kulüplerde kabul görmedi. Fenerbahçe bir aday da çıkaramadı.

SADECE HAMİT ALTINTOP GARANTİ

Galatasaray ilk başlarda çekimser kalsa da daha sonrasında Mehmet Büyükekşi'ye destek imzası verdi. Beşiktaş ve Trabzonspor gelişmeleri yakından takip etti. Bugün Kulüpler Birliği Vakfı kendi içinde bir durum değerlendirmesi yapacak. Sonuç; ortak bir karar çıkmaz. Mehmet Büyükekşi'nin listesinde olacağı konuşulan iki isim var. Biri Hamit Altıntop; ki olacak. Diğeri de Akın Kalkavan. Bunun dışında listedeki isimler net değil. Eski yönetimden olan Mehmet Baykan ve Ali Düşmez'in adı geçse de olacağını sanmıyorum. Büyükekşi seçimi kazansa bile yönetimi yeni olmaz! 24 saat kalana kadar listeler, isimler çok değişir... Türk futbolu için hayırlısı olsun.

KRITİK VE ÖNEMLİ KONULAR VAR



Futbolda sorunlar çok...



1- Yabancı futbolcu meselesi.

2- Yayın anlaşmasının yeni imzası.

3- Bankalar Birliği ödemeleri.

4- Deplasman yasağı.

5- Merkez Hakem Kurulu. Kadro dışı kalan ve tekrar dönen hakemlere ne olacağı.

6- Alt takımların ekonomik sıkıntıları.

7- Dört büyüklerin 17 milyar TL olan borcu... Tüm borcun 28 milyar TL'yi bulması.

8- Yeni Spor Yasası'nın hayata geçirilmesi ve anlatımı..