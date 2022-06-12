Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Dursun Özbek, "Biz zaten seçime hazırlanırken bazı çalışmaları da yürütüyorduk. Salı günü mazbatadan sonra yeni başlayacak değiliz. Çalışmalarımız var. Hem finansal boyutu itibariyle hem de amatör sporlarda hem de futbolda transfer için gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Sezon başlıyor. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş transfer ve Torrent açıklaması | Video

Yeni teknik direktör konusuyla ilgili gelen soruyu Özbek, "Önce Salı günü Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Sportif A.Ş. yönetim kuruluna bağlı olarak oradan bir açıklama gelecektir. O zaman siz de duyarsınız. Şu anda tarih veremiyorum. Önce görevi devralmak lazım. Sportif A.Ş yönetimini hazırladıktan sonra duyacaksınız" diye cevaplandırdı.