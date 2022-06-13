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Giriş Tarihi: 13.6.2022 18:23 Son Güncelleme: 13.6.2022 18:25

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Andrea Pirlo'dan Fatih Terim sözleri! "Türkiye'de yanlış tercüme edildi"

Fatih Karagümrük’ün yeni hocası Andrea Pirlo’dan Fatih Terim sözleri! Türkiye’de yanlış tercüme edildi

Futbol tarihinin en önemli futbolcularından birisi olan Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerine Juventus'ta başlamıştı. Son olarak İtalyan devini çalıştıran Pirlo, bir yıllık aranın ardından Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştı. İmza töreninde konuşan İtalyan teknik direktör, Fatih Terim ile ilgili de konuştu.

Andrea Pirlo'nun açıklamaları şöyle:

"Umarım başarılı bir sezon geçiririz. Büyük bir ilgi alaka gördüm kulüpten. Burada yapılmak istenen, yaklaşım benim tercih etme nedenim oldu. Elbette Grande Istanbul... Harika şehir..."

"Futbolu çok seviyorum. Türkiye liglerini takip ediyordum. Karagümrük'te başka İtalyan oyuncular da var, o yüzden özel ilgim vardı. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı."

"1 sene ara verdikten sonra Türkiye'ye gelmek önemliydi. Kendisini geliştirmek isteyen bir takım ve benim için iyi bir fırsat. İstediğim, aşama kaydetmek isteyen bir takım fikriydi. Burada birleştik Karagümrük ile."

"Türkiye'ye gelen İtalyan hocalar, İtalya'da oynayan Türk oyuncular ve Türkiye Milli Takımı'ındaki oyuncuları takip ediyordum. Bu yüzden Türkiye benim için karar vermesi zor bir süreç olmadı. Şimdi süratle takımımı tanımak ve çalışmaya başlamak istiyorum."

"SÖZLERİM YANLIŞ ÇEVRİLDİ"

Andrea Pirlo'nun Fatih Terim ile ilgili sözleri şöyle oldu:

"Kariyerimle ilgili söylediklerim Türkiye'de sanırım farklı tercüme edildi. Fatih Terim ile sadece 2 ay çalıştım. Ona karşı iyi hislerim var. Sözlerimin Türkiye'de hatalı çevrildiğini düşünüyorum."

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Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Andrea Pirlo'dan Fatih Terim sözleri! "Türkiye'de yanlış tercüme edildi"
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