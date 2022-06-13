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Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:58

Galatasaraylı Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Galatasaraylı Mohamed’e Zamalek’ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in, Mostafa Mohamed'in geleceğine dair nasıl bir karar alacağı henüz bilinmezken, Zamalek kulübünün Mostafa Mohamed'e sürpriz bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesiyle beraber, rota hoca ve transfere döndü. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, hem hoca görüşmelerine hem de takviyelere bakıyor. Gelecek ve gidecek isimler netleştirilmeye çalışılıyor. Dursun Özbek ve ekibi, ilk etapta hoca konusunu halletmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim, Torrent ile bir görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra karşılıklı anlaşılması halinde yollar ayrılacak.

MOHAMED, ZAMALEK'İN 'GERİ DÖN' ÇAĞRISINA OLUMSUZ YANIT VERDİ
Bu arada Mostafa Mohamed konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. Mostafa Mohamed'e birçok talibin olduğu biliniyor. Özellikle Fransız kulüplerinin Mohamed'e yakınlığı büyük önem arz ediyor. Bununla beraber Mohamed'e dair Mısır basınından önemli bir gelişme gündeme geldi. İddialara göre Mohamed'e Zamalek teklif yaptı.

Mohamed'in, Zamalek'e verdiği cevap Mısır temsilcisiini şoke etti. Bilindiği üzere Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisi, Temmuz 1'de ödenmesi gerekiyor. Yıldız isim, Zamalek'in 'geri dön' teklifine 'hayır' cevabı verdi. Mohamed, Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti. (Fotomaç)

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Galatasaraylı Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?
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