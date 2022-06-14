Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da transfer harekatı! Çizme’den Nagy iddiası ...

Süper Lig'de yeni sezona tekrardan şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor'da transfer çalışmaları şekillenmeye başladı.
KOUYATE SÜRE İSTEDİ
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ceikhou Kouyate, kulübü Crystal Palace ile sözleşme yenilemedi.
32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuna İngiltere, Türkiye ve Arap Emirlikleri'nden talipler var. Fırtına'nın da listesinde yer alan oyuncunun henüz kesin karar vermediği ve Trabzonspor'dan süre istediği belirtildi.
İTALYANLAR'DAN NAGY İDDİASI
Fırtına'da orta saha arayışları devam ederken, İtalyanlar'dan da bir iddia geldi.
Calciomercato'nun haberine göre Trabzonspor, Serie B'de Pisa forması giyen 26 yaşındaki Macar Milli oyuncu Adam Nagy ile yakından ilgileniyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu geride kalan sezonda 34 maça çıktı.
BARİSİC'TEN MESAJ VAR
Bordo-Mavililer'in sol bek gündeminde yer alan Hırvat savunmacı Borna Barisic'ten transfer açıklaması...
29 yaşındaki oyuncu, İskoç Daily Record Gazetesi'nin Trabzonspor sorusuna verdiği yanıtta, "Şu an Milli Takım'dayım. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Eğer ayrılacaksam bu kulübümü ve beni tatmin eden bir teklif olmalı" diye konuştu.
AHMETCAN BEKLEMEDE
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıkladığı üzere transfer olma ihtimali bulunan genç stoper Ahmetcan Kaplan'ın durumu netlik kazanmadı.
Lokomotiv Moskova'nın talip olduğu başarılı oyuncu için gelen ilk teklifi kabul etmeyen yönetim, ikinci teklifin ardından durum değerlendirmesi yapacak.
(Fanatik)