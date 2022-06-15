Portekizli futbolseverlerden Jorge Jesus yorumu!

ALEXANDRE SANTOS: PORTEKİZ'DE FUTBOLUN MANTALİTESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Jesus'un çok deneyimli bir çalıştırıcı olduğunu dile getiren Alexandre Santos, "Portekiz'de futbolun mantalitesini değiştirdi. Lizbon takımı olan Amora'da başladı ama Braga'ya geldiğinde ünlendi. Portekiz'in en ünlü teknik direktörlerinden. Braga'da çok muhteşem işler çıkardı. Braga'dan sonra Benfica, Sporting, Al-Hilal, Flamengo ve sonrasında yeniden Portekiz'in en iyi takımlarından Benfica'ya gitti. Brezilya'da kupalar kaldırdı ve yıldızı parladı" diye konuştu.

"LINCOLN HENRIQUE'NİN FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique hakkında da konuşan Alexandre Santos, "Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum. Kariyerine ivme kazandıracağını ve Fenerbahçe'ye katkı sunacağını düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu ve Jesus'un stratejik oyununa çok iyi dahil olacaktır. Biraz zamana ihtiyacı olabilir. Tüm iyi takımlar gibi yeni bir teknik direktör ve oyuncu olarak şampiyonluk kazanacaklarını umuyorum" şeklinde konuştu.