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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:46

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu başladı! Seçime tek adayla giriliyor...

DHA
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu başladı! Seçime tek adayla giriliyor...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulu Ankara'da başladı. Aday olan isimlerden yalnızca Mehmet Büyükekşi'nin başvurusu kabul edilirken, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü genel kurulu, Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 10.00'da başladı.

TFF'den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.

TEK ADAY MEHMET BÜYÜKEKŞİ

Divan Kurulu, başvuru yapan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verdi.

Adaylardan adece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi. Bu nedenle TFF başkanlık seçimi tek adaylı gerçekleşecek.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU

Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı.

Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan

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Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu başladı! Seçime tek adayla giriliyor...
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