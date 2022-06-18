HEM BALDE HEM HALİL...

Bu arada listedeki diğer isim de Halil Dervişoğlu. İki sezondur Cim Bom'da kiralık olarak forma giyen Milli futbolcu için görüşmeler sürüyor. 22 yaşındaki yıldız, bonservisiyle birlikte kadroya katılmaya çalışılacak. Cim Bom'da hedef, iki golcüyü birden kadrosuna katmak... (Fanatik)