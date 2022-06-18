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Giriş Tarihi: 18.6.2022 14:08

Son dakika: Galatasaray'da forvete Keita Balde ve Halil Dervişoğlu

Son dakika: Galatasaray’da forvete Keita Balde ve Halil Dervişoğlu

Golcü transferine hız veren Galatasaray, gündemine Cagliari'nın yıldızı Keita Balde'yi aldı. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Senegalli forvet için elini çabuk tutmakj zorunda... Ayrıca Halil Dervişoğlu da bonservisiyle birlikte kadroya katılmaya çalışılacak.

Forvet transferi konusunda çalışmalara ağırlık veren Galatasaray yönetimi, gündemine flaş bir ismi aldı. Aslan, İtalya Serie A'dan, Serie B'ye düşen Cagliari'nin yıldızı Keita Balde'yi istiyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle oyuncunun kontratının bitmiş olması sebebiyle bu transferi bitirme konusunda bir hayli kararlı...

Bonservis sorunu olmaması nedeniyle Özbek ve ekibi de harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Balde, daha önce kariyerinde; Lazio, Monaco ve İnter gibi kulüplerin de formasını giydi. Senegalli futbolcu, geçen sezon 26 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

HEM BALDE HEM HALİL...
Bu arada listedeki diğer isim de Halil Dervişoğlu. İki sezondur Cim Bom'da kiralık olarak forma giyen Milli futbolcu için görüşmeler sürüyor. 22 yaşındaki yıldız, bonservisiyle birlikte kadroya katılmaya çalışılacak. Cim Bom'da hedef, iki golcüyü birden kadrosuna katmak... (Fanatik)

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Son dakika: Galatasaray'da forvete Keita Balde ve Halil Dervişoğlu
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