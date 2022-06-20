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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:26 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:26

Fenerbahçe'de Ertuğrul Taşkıran olmazsa kaleye yabancı geliyor!

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Ertuğrul Taşkıran olmazsa kaleye yabancı geliyor!

Berke Özer'in ayrılığı sonrası ikinci kaleci arayışında olan Fenerbahçe'de Ertuğrul Taşkıran ile ilgili görüşmeler sürüyor. Yabancı kuralının 8+3 olarak devam edileceğinin açıklanması sonrası Sarı-Lacivertliler, kalede yabancı bir isme de yönelebilir.

Berke Özer'in ayrılığı sonrası ikinci kaleci arayışında olan Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuyla sarı-lacivertliler arasında prensip anlaşması bulunuyor. Ancak yöneticiler, Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerden sonuç alabilmiş değil...

Bir yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki file bekçisinden kulübünün yüksek bonservis beklentisi olduğu için transfer tıkanmış durumda. Yabancı kuralının 8+3 olarak devam edileceğinin açıklanması sonrası Fenerbahçe, kalede yabancı bir isme de yönelebilir.

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Fenerbahçe'de Ertuğrul Taşkıran olmazsa kaleye yabancı geliyor!
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