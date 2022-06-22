Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük operasyon! Cenk Ergün Avrupa'ya uçuyor...
Giriş Tarihi: 22.6.2022 13:49

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük operasyon! Cenk Ergün Avrupa'ya uçuyor...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da büyük operasyon! Cenk Ergün Avrupa’ya uçuyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un İstanbul'a gelmesinin ardından kulüpte kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Gece yarısı yapılan görüşme sonrası Cenk Ergün, yurt dışı temaslarına da başlıyor. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün ayağının tozuyla sarı kırmızılı takımı yeniden yapılandırma çalışmalarına başladı.

CENK ERGÜN HIZLI BAŞLADI

Sensibile ve Torrent ile yolların ayrılmasının ardından dün gece yurda dönen Okan Buruk ile Cenk Ergün kritik bir çalışma gerçekleştirdi.

ÖNCELİK NOKTA ATIŞI TRANSFERLER

Sarı kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, kısa zamanda yurt dışı temaslarına başlayarak transferleri bir bir gerçekleştirecek.

UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Transferleri yerinden takip edecek olan Ergün, önce İtalya ardından Fransa'ya uçacak.

İşte transfer listesinde olan isimler:

LILLE - XEKA

PSG - IDRISSA GUEYE

SASSUOLO - KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar geldi: Zam yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası kritik oranı paylaştı: Enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları hesaplandı
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! İşte masadaki tasarılar: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini duyurdu: Müstakbel damat Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
KANADA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması
Son dakika | Afganistan'da taş taş üstünde kalmadı! Deprem 950 kişinin canını aldı; Türkiye hemen harekete geçti
Asgari ücret zammı ile ilgili SON DAKİKA GELİŞMESİ: Asgari ücret zammı Net – Brüt ne kadar, kaç TL olacak? Netleşiyor...
SON DAKİKA | MOBESE ve güvenlik kameralarına yeni düzenleme! Bakan Soylu açıkladı: Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor
Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük operasyon! Cenk Ergün Avrupa'ya uçuyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA