Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün ayağının tozuyla sarı kırmızılı takımı yeniden yapılandırma çalışmalarına başladı.
CENK ERGÜN HIZLI BAŞLADI
Sensibile ve Torrent ile yolların ayrılmasının ardından dün gece yurda dönen Okan Buruk ile Cenk Ergün kritik bir çalışma gerçekleştirdi.
ÖNCELİK NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
Sarı kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, kısa zamanda yurt dışı temaslarına başlayarak transferleri bir bir gerçekleştirecek.
UÇUŞLAR BAŞLIYOR
Transferleri yerinden takip edecek olan Ergün, önce İtalya ardından Fransa'ya uçacak.
İşte transfer listesinde olan isimler:
LILLE - XEKA
PSG - IDRISSA GUEYE
SASSUOLO - KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR