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Giriş Tarihi: 27.6.2022 22:04

Hatayspor, Fildişi Sahilli forvet Hamed Enzo'yu kadrosuna kattı

AA
Hatayspor, Fildişi Sahilli forvet Hamed Enzo’yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kanada temsilcisi Nanook FC'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Hamed Enzo'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni oyuncularının takıma hayırlı olmasını diledi.

Hatayspor olarak kendilerine büyük hedefler koyduklarını belirten Savaş, "Biz ekonomik ama gelecek adına umut vadeden futbolcuları bünyemize katmaya devam edeceğiz." dedi.

Savaş, takımlarını daha da güçlendirmek istediklerini ve emin adımlarla geleceği inşa etmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Yeni transfer Enzo ise Hatayspor'da oynayacağı için mutlu olduğunu ve takımının başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti.

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Hatayspor, Fildişi Sahilli forvet Hamed Enzo'yu kadrosuna kattı
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