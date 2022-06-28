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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:25 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:35

Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın A Milli Takım için yayınladığı unutulmayan videosu!

Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın A Milli Takım için yayınladığı unutulmayan videosu!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın bugün 85 yaşında hayatını kaybetti. Kalbine yenik düşen usta oyuncunun vefat haberi sevenlerini hüzne boğdu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, EURO 2020 öncesi A Milli Takım için bir video yayınlamış ve oyuncularımıza başarılar dilemişti. İşte unutulmayan o video ve sözler...

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arkın'ın kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklama, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Cüneyt Arkın'ın A Milli Takım'a gönderdiği video mesaj ise unutulmadı.

Cüneyt Arkın Milli Takıma böyle mesaj göndermişti | Video

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Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın A Milli Takım için yayınladığı unutulmayan videosu!
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