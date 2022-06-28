Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın A Milli Takım için yayınladığı unutulmayan videosu!

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arkın'ın kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklama, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Cüneyt Arkın'ın A Milli Takım'a gönderdiği video mesaj ise unutulmadı.
Cüneyt Arkın Milli Takıma böyle mesaj göndermişti | Video