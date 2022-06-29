Chancel Mbemba Trabzonspor’un radarına girdi!

Kadrosunu derinleştirmek isteyen Abdullah Avcı, stopere bir takviye daha yapmak istiyor. Porto'da forma giyen Chancel Mbemba, yönetimin radarına girdi.

Footrdc sitesinde yer alan habere göre; Porto forması giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek olan Chancel Mbemba ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı. Kongolu stoper yıllık 3 milyon Euro istiyor. Oyuncunun yüksek yıllık maaşı nedeniyle sıkı pazarlıkların yapılması bekleniyor.

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