Chancel Mbemba Trabzonspor’un radarına girdi!

Şampiyon Trabzonspor transferde hız kesmek istemiyor. Denswil, Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerini açıklayan bordo-mavili takım bir transferde bir hamle daha yapmak istiyor.
Kadrosunu derinleştirmek isteyen Abdullah Avcı, stopere bir takviye daha yapmak istiyor. Porto'da forma giyen Chancel Mbemba, yönetimin radarına girdi.
Footrdc sitesinde yer alan habere göre; Porto forması giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek olan Chancel Mbemba ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı. Kongolu stoper yıllık 3 milyon Euro istiyor. Oyuncunun yüksek yıllık maaşı nedeniyle sıkı pazarlıkların yapılması bekleniyor.Son dakika Galatasaray haberleri: Fransa devi G.Saray'ın kapısını çaldı! Yunus Akgün'e talip oldular...