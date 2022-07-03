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Giriş Tarihi: 3.7.2022 18:20 Son Güncelleme: 3.7.2022 18:23

Zeki Çelik, Jose Mourinho'nun öğrencisi oluyor! Transferi için İtalya'ya gitti

AA
Zeki Çelik, Jose Mourinho’nun öğrencisi oluyor! Transferi için İtalya’ya gitti

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın transfer etmek istediği milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için İtalya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün bir süredir yakından ilgilendiği, Fransa'nın Lille takımında top koşturan Zeki Çelik, bugün İstanbul'dan başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Çelik'e gelişine, İtalyan basını geniş ilgi gösterdi. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde Roma'nın, milli futbolcunun transferi için Fransız takımına 7 milyon avro ödeyeceği ifade edildi.

Çelik, 2018'de transfer olduğu Lille'de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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Zeki Çelik, Jose Mourinho'nun öğrencisi oluyor! Transferi için İtalya'ya gitti
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