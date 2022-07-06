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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:13

Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek

AA
Sierra Leone’de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek

Sierra Leone Futbol Federasyonu, 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı.

Ülkede devam eden 1. Lig turnuvasında 3 Temmuz Pazar günü oynanan maçlarda Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC ise Koquima Lebanon'u 91-1 mağlup etti.

En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi. Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.

SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, yaptığı açıklamada, atılan gollerin incelemeye alındığını belirterek, "Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz. Sorumluların yolsuzlukla mücadele komisyonunun önüne çıkması ve eylemlerinin hesabını vermesi gerekecek" dedi.

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Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek
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