Trabzonspor’dan Tarık Çetin hamlesi!

Son olarak İngiliz ekibi Aston Villa'dan Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor, yedek kaleciler Arda Akbulut'un Bandırmaspor'a kiralanması, Erce Kardeşler'in de ayrılmaya hazırlanması nedeniyle kaleci arayışlarını sürdürüyor.
TRABZONSPOR'DA HEDEF TARIK ÇETİN
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bordo-mavililer Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile ilgileniyor.
FIRTINA, YEŞİL-MAVİLİLERLE MASAYA OTURACAK
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yeşil-mavililerle masaya oturulacak.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Tarık Çetin'le Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade ediliyor.