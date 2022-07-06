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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:53

Trabzonspor'dan Tarık Çetin hamlesi!

Trabzonspor’dan Tarık Çetin hamlesi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin'i radarına aldı. İşte tüm detaylar...

Son olarak İngiliz ekibi Aston Villa'dan Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor, yedek kaleciler Arda Akbulut'un Bandırmaspor'a kiralanması, Erce Kardeşler'in de ayrılmaya hazırlanması nedeniyle kaleci arayışlarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF TARIK ÇETİN

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bordo-mavililer Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile ilgileniyor.

FIRTINA, YEŞİL-MAVİLİLERLE MASAYA OTURACAK

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yeşil-mavililerle masaya oturulacak.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Tarık Çetin'le Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade ediliyor.

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Trabzonspor'dan Tarık Çetin hamlesi!
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