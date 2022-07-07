Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi. İspanyol forvet oyuncusu Jese Rodriguez'i taşıyan uçak saat 20.30 sıralarında Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncuya Ankaragücü taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Kariyerinde Real Madrid ve PSG forması giyen oyuncu, terminalden çıkarken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Jese, "Bu sevgi gösterisini ve sıcak karşılamayı çok beğendim ve sevdim. Bu takım için en güzelini yapacağım. Benim için yeni bir takım. Başarılı olabilmem için en iyi şekilde çalışacağım. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağım. İnanıyorum ki çok büyük başarı elde edeceğiz" dedi.