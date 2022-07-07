Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara’ya geldi
Giriş Tarihi: 8.7.2022 00:47

Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara’ya geldi

İHA
Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara’ya geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara’ya geldi. Jese Rodriguez’i karşılamak için terminalde bekleyen Ankaragücü taraftarı Levent Tepe, “Ankaragücü taraftarı olarak Rodriguez’i karşılamak için buradayız. İnşallah bu takım Süper Lig’de kalıcı olacak. Hedefimiz üst sıralarda yer almak ve Avrupa’ya zorlamak. Bu sene güzel günler göreceğiz. Rodriguez’den beklentilerimiz çok” şeklinde konuştu.

Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi. İspanyol forvet oyuncusu Jese Rodriguez'i taşıyan uçak saat 20.30 sıralarında Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncuya Ankaragücü taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Kariyerinde Real Madrid ve PSG forması giyen oyuncu, terminalden çıkarken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Jese, "Bu sevgi gösterisini ve sıcak karşılamayı çok beğendim ve sevdim. Bu takım için en güzelini yapacağım. Benim için yeni bir takım. Başarılı olabilmem için en iyi şekilde çalışacağım. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağım. İnanıyorum ki çok büyük başarı elde edeceğiz" dedi.

Jese Rodriguez'i karşılamak için terminalde bekleyen Ankaragücü taraftarı Levent Tepe, "Ankaragücü taraftarı olarak Rodriguez'i karşılamak için buradayız. İnşallah bu takım Süper Lig'de kalıcı olacak. Hedefimiz üst sıralarda yer almak ve Avrupa'ya zorlamak. Bu sene güzel günler göreceğiz. Rodriguez'den beklentilerimiz çok" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara yeni ödeme ve maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek?
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
EKREM KARAKAYA KİMDİR? Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen doktor Ekrem Karakaya Türkiye'yi yasa boğdu
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Son dakika: Fatma Girik'in mirasında kritik karar! Günay Girik'e uzaklaştırma kararı
Emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ile yeni emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak, kaç gün kaldı?
Son dakika | Miçotakis'ten geri adım: Türkiye'yi engelleyemeyiz, dost olalım
SON DAKİKA: Dr. Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde öldürüldü! İşte Türkiye'yi sarsan cinayetin sebebi
Mazot fiyatı için indirim geldi: Brent petrol düştü! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 7 Temmuz bugün ne kadar?
Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sonuçları bekleniyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara’ya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA