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Giriş Tarihi: 8.7.2022 15:47

Kasapoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı!

DHA
Kasapoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kasapoğlu'nun mesajı şöyle;

"Bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı, kavuşmanın ve hasretleri dindirmenin daha da anlam kazandığı, manevi sorumlulukların ön plana çıktığı özel zamanlardır.

Millî değerlerimiz arasında çok önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun da güçlendiği bir bayramdır. Bu gücü gençlerimizle birlikte daha ileri taşıyabilmek adına Bakanlık olarak; eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe, sanat dahil her alanda bize gelen talep ve ihtiyaçlarına cevap verme sorumluluğu ve bilinciyle hareket ediyoruz. Gönüllü Gençlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında, hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezleri'nde, yurtlarımızda ciddi faaliyetler gerçekleştiriyor. Öte yandan 2022 yılında ilan ettiğimiz 'Gençlik Katılım Yılı'nda da geleceğimiz olan gençlerin, bakanlığımızın karar mekanizmalarında daha etkili olmasını hedefliyoruz. Gerek eğitim programları gerek ise de gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle gençlerin bizden destek bekledikleri her alanda yanlarında yer alıyoruz.
Spor ülkesi olma yolunda ise attığımız somut adımlardan aldığımız kıymetli sonuçlardan biri olan 19. Akdeniz Oyunları'nda kazandığımız başarıların gururunu yaşarken; bu Kurban Bayramı'nda, Ağustos ayında Konya'da düzenleyeceğimiz İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmanın da heyecanını yaşıyoruz.

Cezayir'de, 24 spor branşının tamamında 319 sporcumuzla mücadele ettik ve 45 altın, 26 gümüş,37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya ile Akdeniz Oyunları'nı ikinci sırada bitirdik.

Sporcusuyla, antrenörüyle, yöneticisiyle örnek bir temsiliyet gösteren kafilemiz, Türk milletini gururlandıracak başarılara imza attı. Atletizm Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirvede yer aldı. Hamdolsun, sporcu sayımızla, branş çeşitliliğimizle ve madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz.

Bu bayram bir başka heyecanımız da Konya'mızın 9-18 Ağustos tarihlerinde İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak olması. Bu organizasyonumuza 56 ülkeden 6 bine yakın sporcunun katılımını bekliyoruz.

Bu bir rekordur.
Bu, ülkemizin spor organizasyonları konusundaki maharetini, spor destinasyonu olma yolundaki vizyonunu açık bir şekilde göstermektedir.
Bu vesileyle; vatanımızın her bir köşesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bütün içtenliğimle kutluyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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Kasapoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı!
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