Josef de Souza yeni sezon için iddialı! "3-4-3 sistemine adapte oluyoruz bu sistemle şampiyon olacağız"

"ALEX TEİXEİRA KARAKTERİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERDİ"

Yakın arkadaşı Alex Teixeira'nın takımdan ayrılması hakkında da konuşan Josef, "Alex Teixeira Türkiye'ye gelmeden önce yaklaşık 1 yıl futbol oynamamıştı. Bunun çok büyük etkisi oldu. Burada tam adapte olmaya başlarken sakatlıklar geçirdi ve bu sakatlıklar yüzünden tam form yakalayacakken bazı durumlarda takımdan uzak kaldı. Tabii ki Çin'den gelmesi son zamanda Türkiye'deki sertlik anlamında belki de sıkıntı yaratmış olabilir. Ancak Alex ciddi anlamda çok büyük karakter. Zaten yakın arkadaşız biliyorsunuz. Brezilya'da bazı ailevi durumları var. Çok büyük sorunlar değil tabi ki. Şunu yapabilirdi, kafası Brezilya'dayken Türkiye'ye gelip kontratını bitirip idmanlara çıkabilirdi. Alex bunu tercih etmedi. O kafam şu an burada değil deyip çok iyi, çok onurlu bir davranışla kontratını sonlandırdı. Yani devam edebilirdi, iyi oynayamazdı. Ancak Alex. 'Ben şu an hazır değilim, iyi hissetmiyorum. Yararlı olamam. Yararlı olamayacaksam da burada kontratımı sona erdireceğim' dedi. Onu çok seviyorum. Burada da karakterini çok net bir şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARA GEÇEN SEZON İSTEDİĞİ PERFORMANSI GÖSTEREMEDİĞİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNDÜ"

Teixeira'nın takımda kalmasını istediğini, bu sezon performansının daha iyi olabileceğini söylemesine karşın yıldız oyuncunun ayrılma kararı aldığına dikkat çeken Josef de Souza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Alex'in kalmasını istedim. Çünkü çok yakın arkadaşım ve ben sorunların çözülebileceğini düşünen bir insanım. Sorunlar her neyse Alex'in kafasının rahatlaması konusunda ona çok yardımcı olacağımı söyledim. Bu sorunları çözeriz ve sen ikinci yılında, burada kendini gösterebilirsin dedim. Ama Alex az önce söylediğim gibi kafasının burada olmadığını ve bunu yapamayacağını söyledi. Taraftar konusunda çok üzgündü. Onu çok isteyen, ondan çok beklentisi olan taraftarlara geçen sezon istediği performansı gösteremediği için çok üzgündü. Böyle bir karar aldı. Ben ona çok saygı duyuyorum. Ciddi anlamda yaptığı çok büyük bir karakter örneği."

"KAPTANLARDAN BİRİ OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Siyah-beyazlı ekipte kaptanlık görevine getirildiği için onur duyduğunu söyleyen 33 yaşındaki orta saha, "Yani benim için aslında kaptanlık pazubandı yalnızca bir detay. Çünkü benim futbol karakterim; gençken de her zaman, oynadığım her takımda, soyunma odasında, sahada takım arkadaşlarımı sürekli motive etmek; savaşmaları, sahada işleri yoluna koymaları için her zaman onlarla konuşmaktı. Bu yüzden ben kendimi hep kaptan gibi hissediyorum zaten. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın bu onuru bana vermesi dolayısıyla da müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Atiba gibi Necip gibi kulübün değerli simge isimleriyle birlikte, kaptanlardan biri olmak benim için büyük bir onur. Ciddi anlamda mutluyum" dedi.