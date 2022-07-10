Josef de Souza yeni sezon için iddialı! "3-4-3 sistemine adapte oluyoruz bu sistemle şampiyon olacağız"

"BEN ŞU ANDA JOSEF DE SOUZA'YSAM BU, TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE"

Türk vatandaşı olma ve milli takımda forma giyme isteğini yineleyen Josef, "Şu anda bu durumla ilgili bir gelişme yok. Bu isteğimi daha önce dile getirmiştim. Ailem de böyle istiyor. Bunun kolay olmadığını zaten biliyoruz. Bürokratik bir süreç. Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke diyebilirim. Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu Türkiye'nin sayesinde. Türk halkı ciddi anlamda bana çok büyük bir sevgi gösterdi. Beni çok güzel kabul etti. Bende bu sevginin karşılığını onlara vermek istiyorum. Gençlere yardım etmek istiyorum. Gerek futbolculara, gerek diğer insanlara yardım ediyor, tavsiyeler veriyorum. Milli takımda oynamak ve bu sevginin karşılığını Türk halkına, milli takıma yardım ederek vermek benim isteğim. Tabi ki bu bürokratik bir şey, kurallarla, yasalarla ilgili bir şey" şeklinde konuştu.

"DERBİLERDE BİR TEK BEŞİKTAŞ'A GOL ATMADIM, BU TANRININ BANA BİR LÜTFU"

Derbilerde attığı goller hakkında düşüncelerini açıklayan Josef de Souza, "Bu konuda Tanrı bana gerçekten yardım ediyor. Bu anlamda çok müteşekkirim, sürekli şükrediyorum. Çünkü Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a gol attım. Fenerbahçe'de oynarken de. Ancak Beşiktaş'a gol atmadım. Beşiktaş'a karşı golüm yok. Başakşehir'e de gol attım. Bu yüzden ciddi anlamda bu konu benim için çok önemli bir detay. Tanrının bana bir lütfu diyeyim bunun için. Tabi ki derbilerde gol atmak çok önemli. Derbiler önemli detaylar. Yani ligin ciddi anlamda zevkini arttıran maçlar. O yüzden derbide gol attığım için hep şükrediyorum tanrıya" diye konuştu.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A ATTIĞIM GOLLER DE ÖNEMLİ ANCAK BAŞAKŞEHİR'E ATTIĞIM GOL HEPSİNİN BİR TIK ÜSTÜNDE"

2020-21 sezonunda 3-2 kazandıkları Başakşehir maçında galibiyeti getiren golü kaydeden Josef de Souza, bu golün kendisi için diğer gollerinden daha üstte olduğunu söyledi. O golün şampiyonluk yarışı için önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Attığım çok önemli goller var. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol attım. Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Galatasaray'a gol attım. Bunlar ciddi anlamda çok değerli ve önemli goller. Ancak benim için en önemli gol 3-2'lik Başakşehir maçındaki attığım gol. Çünkü o süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı şampiyonluk yarışında mücadele içerisindeydik. Maç 2-2'ydi ve o golü atmam şampiyonluk adına çok önemliydi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a attığım goller de önemli ancak Başakşehir'e attığım gol hepsinin bir tık üstünde."

"FENERBAHÇE GALATASARAY TRABZONSPOR DEPLASMANLARINDA GOL ATIP 40, 50 BİN KİŞİNİN SUSTUĞUNU GÖRMEK ÇOK FARKLI BİR DUYGU''

Brezilyalı futbolcu iç saha mı yoksa deplasman derbilerinde mi gol atmanın önemli olduğu sorusuna "Yani ikisi de tabi çok güzel ama bence deplasmanda gol atmak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon gibi deplasmanlarda gol atıp 40, 50 bin kişinin sustuğunu görmek, onlar susarken sevinçle bağırmak ve golü kutlamak ciddi anlamda çok değerli bir şey. Tabi ki kendi taraftarlarımızın önünde gol attığımdaki o Coşkuyu da hissetmek benim için çok önemli ama deplasmanda atıp taraftarların sustuğunu görmek çok farklı bir duygu" diye cevap verdi.

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız, ileriki yıllarda Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde cevabının ne olacağıyla ilgili, "Şu anda 33 yaşındayım ve burada inanılmaz mutluyum. Kendimi Beşiktaş'ta çok iyi hissediyorum. Tüm takımlara saygı duyuyorum ama bundan sonra böyle bir ihtimal asla olamaz. Ben Türkiye'de Beşiktaş'ta devam edip, çok iyi bir sezon geçirip, şampiyon devam etmek istiyorum. Buradan ayrıldığım zaman da öyle bir ihtimal olmaz zaten. Saygı duymakla beraber belki Brezilya'ya dönüp Brezilya'da yetiştiğim takımda oynayıp, orada futbolu bırakırım. Ancak Beşiktaş'ta olabildiği kadar devam etmek istiyorum belki de burada bırakırım. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum'' şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA MESAJ: "GEÇEN SEZON YAŞATAMADIĞIMIZ MUTLUTLUĞU, BU SEZON YAŞATACAĞIZ"

Son olarak yeni sezon öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara mesajı sorulan tecrübeli yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizi desteklemelerini istiyorum. Zaten bu konuda onlara hiçbir şey diyemiyorum, inanılmazlar. Geçen sene ne kadar başarısız olsak da stadyumu sürekli doldurdular. Onlarsız bir şey düşünemiyorum. Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdik. Bu sene şundan emin olsunlar kendi adıma da takımım adına da söylüyorum. Sahada savaşan, her şeyini veren bir Beşiktaş görecekler. Bu yüzden bu sene bizi desteklemeye devam etsinler. Onlara geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, sevinci bu sezon yaşatacağımızın sözünü veriyorum. Onlar için savaşacağız."