Geçtiğimiz aylarda A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda dikkat çeken Tiago Çukur Fenerbahçe'de! Henüz 19 yaşında olan futbolcuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgilendirme metni yayınlandı. Oyuncunun şuan forma giydiği Watford ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirilirken bu gelişmeyle beraber özellikle sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar "Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Tiago Çukur yaşı, memleketi, mevkiisi ve futbol hayatına dair detaylar...