Geçtiğimiz aylarda A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda dikkat çeken Tiago Çukur Fenerbahçe'de! Henüz 19 yaşında olan futbolcuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgilendirme metni yayınlandı. Oyuncunun şuan forma giydiği Watford ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirilirken bu gelişmeyle beraber özellikle sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar "Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Tiago Çukur yaşı, memleketi, mevkiisi ve futbol hayatına dair detaylar...
TİAGO ÇUKUR KİMDİR?
Tiago Süer Barbaros Çukur 30 Kasım 2002 doğumlu, Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'ta forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Hollanda'da doğdu, uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil ediyor.
Amsterdam'da doğan Tiago Çukur, Hollanda ve Türk uyrukludur vatandaşıdır.
Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralandı.
Tiago Çukur santrafor mevkisinde forma giymektedir. Türkiye U21 milli takımında forma giymektedir.