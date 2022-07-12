Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt: Hiçbir şey feshedilmiş değil!

"FENERBAHÇE BİR MARKA, MESUT ÖZİL DE BİR MARKA"

Kadro dışı kalmanın hiçbir futbolcu için güzel olmadığı gibi Mesut için de iyi bir süreç olmadığını belirten Erkut Söğüt, "Ama futbolda olağan şeyler. Daha önce de yaşanmış, tecrübe ettiği bir olay olduğu için... Bizim için bu süreci en iyi şekilde geçirmek önemliydi. Hiçbir şekilde ne Mesut'un ne de Fenerbahçe camiasının bundan zarar görmemesi bizim için ön plandaydı. Çünkü Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka... Bu süreci doğal ve güzel bir şekilde geçirmek biçim için öncelikli hedefimizdi. Bazen haberler sızıyor dışarıya. Bizim tarafımızdan veya Fenerbahçe tarafından olmayan şeyler dışarıya sızabiliyor. Bunlar tabii ki üzücü olabiliyor. Çünkü yüzde 100 bilgi olmuyor. İki tarafa da zarar verecek şeyler olabiliyor. Mesut'un takımla antrenman yapma hakkı halen var. Buna rağmen kadro dışı kalmış bir futbolcu ve takımda sorun yaşatmak istemedi. Tek başına antrenmanlara devam etti. Kendini hazır tuttu. Birkaç defa Mesut, 'Ben Fenerbahçeliyim" diye belirtti. Oynamak istediğini söyledi" diye konuştu.